Alla Villa Bellini di Catania arrivano Mecna e CoCo

Il Wave Summer Music si prepara ad un nuovo appuntamento con la musica italiana. Il 17 luglio la Villa Bellini di Catania ospiterà l’unico concerto siciliano di Mecna e Coco. I due artisti, dopo aver collaborato nel disco “Bromance” hanno raggiunto il successo con il singolo “La più bella”, un omaggio ad uno dei capolavori e successi più rappresentativi della canzone d’amore anni ’90: “Sei la più bella del mondo di Raf”. Mecna e Coco ne hanno recuperato il riff centrale e l’iconico ritornello, portandoli nel contemporaneo del loro rap.

La produzione è firmata da LVNAR e immerge i due artisti in una palette di suoni che si colora di R&B, impreziosita dai continui cambi di soggettiva garantiti dall’alternarsi dei due al microfono. La canzone diventa una sintesi ideale del mood e dell’estetica di questa collaborazione, un interscambio di romanticismo e malinconia.

Nel concerto di Catania Mecna e Coco saranno accompagnati sul palco da una live band formata da Lvnar DJ/Synth, Alessandro Cianci alla chitarra, Pierfrancesco Pasini alle tastiere e Andrea Dissimile alla batteria.

La collaborazione tra Mecna e CoCo è iniziata nel 2017, quando il produttore Night Skinny li porta a cantare insieme nel brano Equilibrio. La scintilla scocca e l’anno successivo la coppia torna in studio per Tu Ed Io, che diventa il brano più ascoltato sui distributori digitali di Blue Karaoke, il quarto disco in studio di Mecna. Nel 2019 CoCo ospita Mecna in Se Mi Perdo Altrove, uno dei brani più riusciti di Acquario, il secondo disco in studio di CoCo, mentre Mecna ospita CoCo in Si Baciano Tutti, estratto da Neverland, il joint album con il producer romano Sick Luke, successo di pubblico e critica. I due tornano insieme ad inizio 2021, in For You, per festeggiare l’uscita della deluxe edition di Mentre Nessuno Guarda, l’ultimo album solista di Mecna che ha esordito al secondo posto della classifica FIMI e certificato Disco d’Oro.

I biglietti per la data di Catania sono ancora in vendita online su Ticketone e nei punti vendita Sicilia Ticket. I tagliandi potranno essere acquistati anche al botteghino nel pomeriggio del concerto.