All’Ardizzone Gioeni il pop lirico ensamble “I Vulcano”

Un’altra eccezionale sorpresa quella proposta dal Music Opera Festival, “La Rassegna per chi non si rassegna”, per venerdì 22 luglio nella splendida cornice neo gotica dell’Ardizzone Gioeni di Catania.

Il Bel Canto rappresenta una tradizione musicale che risale al XVI e dalle sue origini tipicamente italiane ha conquistato il mondo, costituendo oggi uno degli spettacoli dal vivo più completi ed emozionanti.

Si tratta di una tecnica di canto virtuosistico caratterizzata dal passaggio omogeneo dalle note gravi alle acute, da agilità nell’ornamentazione e nel fraseggio e dalla concezione della voce umana come strumento, trasformandone lo studio durissimo in arte e scienza della tecnica vocale.

Questo nuovo progetto, interamete ideato e prodotto dal MOF, ha lo scopo di divulgare questa tradizione, la cui conoscenza consente un più semplice approccio verso il più complesso mondo della Lirica.

Un repertorio che comprenderà alcune tra le più famose e belle canzoni della musica di tutti i tempi interpretate con la tecnica belcantistica da tre voci potentissime e talentuose: il tenore Pietro Di Paola con le soprano Maria Grazia Di Paola e Sara Gerloni, accompagnate da due musicisti d’eccezione, Alessandro Tudisco al pianoforte e Mario Indaco alla chitarra classica.

Biglietti in prevendita BoxOffice

o a partire dalle 20 al botteghino.

Ampio parcheggio interno.

info@spevents.it o 3889399058 (solo whatsapp)