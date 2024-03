Anche Catania festeggerà San Patrizio ricalcando la tradizione della ricorrenza irlandese. Domenica 17 marzo, infatti, Nu Doganae (già Vecchia Dogana) ospiterà una serie di eventi per tutta la famiglia che animeranno l’intera giornata.

Dalle 10 spazio ai più piccoli con gli spettacoli ed i laboratori a tema ‘irish’ di Le Star: caccia al tesoro con la pentola d’oro, la green parade con i personaggi tipici della cultura irlandese, face painting, giochi gonfiabili e poi i corsi creativi per piccoli pasticceri, per realizzare le maschere celtiche e costruire un gioco senza tempo e senza confini come l’aquilone. Non mancheranno, ovviamente, le tradizionali sfida genitori-figli e gli show di artisti di strada e altri performer.

Nel pomeriggio, per i più grandi, spazio alla musica con il dj set a cura di Blow Rock ed una lunga maratona live che vedrà protagoniste alcune band di assoluto rilievo della scena musicale siciliana quali Babil on Suite, Jaguar & the Sawanas, Caronda, Unhuman, Nors, Mamu & Co., Southern Dukes e Alessandro Mascali. Come avviene in Irlanda, Boston e New York anche al Nu Doganae di Catania scorreranno fiumi di birra per salutare al meglio la festa che anticipa la primavera. L’ingresso è gratuito.