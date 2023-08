ANDREA MORRICONE IN “LE NOTE DELL’ANIMA”

Concerto per due pianoforti e baritono, con la partecipazione del M°Cecilia Grillo e del baritono Alessio Quaresima Escobar

Siamo lieti di annunciare il gradito ritorno sulle scene di Andrea Morricone, uno dei più grandi compositori italiani

In questo evento unico, Andrea ci guiderà in un emozionante viaggio attraverso i più famosi temi musicali del cinema italiano, riproponendo anche i brani del padre, il celebre maestro Ennio Morricone. Inoltre, durante il concerto, Andrea ci svelerà aneddoti sconosciuti al pubblico su Ennio e sulle sue collaborazioni con registi e attori, regalandoci un’esperienza indimenticabile.

Uno spettacolo di 90 minuti per riascoltare le musiche di NUOVO CINEMA PARADISO – C’ERA UNA VOLTA IL WEST – C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA – MISSION – IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO – GIU’ LA TESTA – THE UNTOUCHABLES – LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO – MALENA e altri ancora.

Lo spettacolo sarà arricchito dalla presenza di uno speech di Paolo Paltrinieri produttore musicale dei premi Oscar: L. Bacalov, N. Piovani e E. Morricone e dalla proiezione di video e immagini che renderanno l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente.

QUEENMANIA EUROPEAN TRIBUTE BAND

Sonny Ensabella – voce, Amudi Safa – chitarra e voce, Luca Nicolasi – basso e voce, Paolo Valli – batteria

Uno spettacolare tributo ai QUEEN e a Freddie Mercury. Un grande show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della musica. Arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video dall’alto contenuto emozionale, per riascoltare e ricantare grandi successi. Un concerto per far rivivere la leggenda di Freddie Mercury, che ancora oggi è ricordato come uno dei più grandi, se non il più grande, show man della storia. Questa è la formula dei QueenMania, tribute band nata nel 2006 dalla comune passione di quattro formidabili musicisti per la “Regina del Rock”.

Il gruppo, oltre alla presenza di Sonny Ensabella , sosia dall’incredibile somiglianza fisica e vocale all’originale, si avvale della presenza di strepitosi musicisti che vantano prestigiose collaborazioni all’interno del panorama musicale italiano ed europeo (Ligabue, Vasco Rossi, Anna Oxa, Marco Masini, Enrico Ruggeri, Exilia, Mark Harris, Glenn Hughes…). La formazione attualmente vanta la presenza di Paolo Valli alle percussioni (Vasco Rossi, Gianna Nannini, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Adriano Celentano, Il Volo, Negrita…); Amudi Safa – chitarra e voce (Achille Lauro, Alex Britti, Ghemon, Roy Paci, Emis killa, Sergio Cortes); Luca Nicolasi – basso e voce (Omar Pedrini, Mauro Pagani, Calibro 35, Gli Atroci).

Nel marzo 2007 i Queenmania portano il loro show oltre le Alpi e intraprendono il loro ormai famoso “European Tour”, suonando, con enormi consensi di pubblico e critica, in Inghilterra, Olanda, Svizzera, Austria, Spagna, Ungheria.

La consacrazione di questo magico momento arriva con la partecipazione del gruppo alla 23rd Official Queen Fan Club UK Convention 2008 in Inghilterra. In questa occasione i QueenMania condividono il palco e il backstage con importanti musicisti e personaggi della “Royal Family” dei QUEEN, quali Spike Edney, Jamie Moses, Peter Freestone, Jacky Smith, Jeff Scott Soto, Patti Russo. Tali eventi hanno permesso ai Queenmania di diventare il primo e unico tributo italiano a suonare in Inghilterra, paese dove il gruppo è accolto come il miglior tributo europeo ai Queen.

Spesso i Queenmania si avvalgono della collaborazione di artisti di spicco del panorama musicale italiano che, sempre con entusiasmo, partecipano ai loro concerti come: Enrico Ruggeri, Andrea Mirò, Luigi Schiavone, Marco Guerzoni e Matteo Setti (Notre Dame de Paris), Clara Moroni (Vasco Rossi), Roberto Tiranti (Labyrinth, New Trolls), Irene Fornaciari, Cristina Scabbia (Lacuna Coil) etc.

I QueenMania sono attualmente in tour nei più importanti locali, teatri e open air d’Italia e d’Europa.

INFO BIGLIETTI:

Andrea Morricone – posto unico €38

Queenmania European Tribute Band €30

acquistabili su www.ticketone.it