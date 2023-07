Arriva Geolier: successo annunciato per la data di domani a Catania

Successo annunciato per la data di domani (21 luglio, Catania, Villa Bellini) di Geolier. Il live è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. L’appuntamento con Geolier fa parte anche del cartellone del Catania Summer Festival, organizzato dal Comune di Catania. Anche per questo concerto sono previsti sconti per gli studenti dell’Università di Catania, grazie all’iniziativa “Porte aperte”.

Geolier torna in tour per portare live i suoi successi e i brani dell’ultimo album “Il Coraggio dei Bambini”. A proposito del “Coraggio dei Bambini” Geolier racconta: “Il titolo dell’album è arrivato alla fine di tutto, quando ho visto che in molte delle tracce parlavo dei bambini, della loro forza, del coraggio che hanno. I bambini sono senza filtri e anche quando hanno paura di qualcosa non si fermano, ci provano sempre lo stesso a ottenerla. E anche per me e le persone che mi stanno attorno spesso è stato così. La vita ci ha messo davanti tante cose belle, ma anche tante cose difficili. Noi abbiamo deciso di avere coraggio e affrontarle proprio come fanno i bambini”.

E continua: “Con questo album ho voluto raccontare ogni pensiero, disagio, sentimento che prova un napoletano, così come lo farebbe un napoletano. È importante per me rappresentare la mia gente.”

“Il Coraggio dei Bambini” è stato anticipato da “Chiagne” – già certificato disco di platino – e “Money”. Con il nuovo album, le sue sonorità che guardano oltreoceano e i temi affrontati, l’artista ci dimostra come si può essere estremamente contemporanei e figli del proprio tempo, ma con un’attitudine old-school, attraverso racconti di vita, della strada e delle sue verità.

Un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, con un solo album all’attivo, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni – ben 15 dischi di platino e 17 dischi d’oro – e oltre 1.3 miliardi di streaming audio/video.