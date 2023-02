Beatrice Venezi da record al Bellini: 4mila studenti, verso il sold out

Beatrice Venezi da record al teatro Bellini: undici spettacoli de Le Nozze di Figaro stanno registrando, a quasi 15 giorni dalla prima, il tutto esaurito.

Il maestro Venezi, direttore d’orchestra, si esibirà in 7 appuntamenti dedicati al grande pubblico del teatro Massimo di Catania e in 4 riservati ai più piccoli.

Il soprintendente Giovanni Cultrera, protagonista della rinascita del teatro dedicato al musicista catanese, ha fortemente voluto che tra gli spettatori ci fossero giovani di elementari e medie.

A precedere l’orchestra sarà Gino Astorina, attore che incarna la genialità catanese, che spiegherà agli studenti il significato di ciò che ascolteranno. Il maestro Venezi si esibirà con la regia di Michele Mirabella dal 25 febbraio al 5 marzo. Tra i protagonisti spiccano Desirèe Rancatore, Eliza Verzier, Luca Bruno, Clemente Antonio Daliotti e molti altri.

Direttore d’orchestra, poco più che trentenne, è stata selezionata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano come consigliere per la Musica. Si è diplomata in pianoforte con Norberto Capelli nell’Istituto superiore di studi musicali Rinaldo Faraci di Siena frequentando alcune masterclass d’interpretazione pianistica con Andrea Lucchesini, Pietro De Maria e Vincenzo Balzani, e in direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con Vittorio Parisi nel 2015, dopo aver studiato in precedenza con Piero Bellugi.

In Sicilia Beatrice Venezi guida, da direttore artistico, la Fondazione Taormina Arte con la manager Ester Bonafede: nei prossimi giorni sarà presentato il nuovo calendario.