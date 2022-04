Brunori Sas a Taormina il 4 agosto

Dario Brunori non finisce mai di stupire ed è pronto ad estendere l’abbraccio ai fan e ad accompagnarli per tutta l’estate, calcando i palchi delle arene e dei festival italiani più importanti con il suo tour estivo in partenza a giugno, prodotto da Vivo Concerti.

Dopo aver annunciato il ritorno live nei palazzetti con il Brunori Sas Tour 2022, il cantautore aggiunge oggi otto nuove imperdibili date outdoor a quelle già annunciate di Milano, Roma e Lucca. Il cantautore sarà il 21 giugno a Cosenza, il 2 luglio a Perugia, il 6 luglio a Genova, il 31 luglio a Tarvisio, il 4 agosto a Taormina, il 6 agosto a Fasano (BR), il 13 agosto ad Ascoli Piceno ed il 28 agosto a Santa Sofia (FC).

L’unica data siciliana del Teatro Antico di Taormina è promossa da Giuseppe Rapisarda Management ed è inserita nel cartellone del Wave Summer Music 2022.

Nonostante il periodo forzato di stop ai grandi eventi, Dario Brunori non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti: dal tour di Concertini Acustici passando per la recente pubblicazione di Baby Cip! e Cheap!, il cantautore ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistingue senza mai fermarsi veramente.

L’estate di Dario Brunori si preannuncia densissima di appuntamenti e il BRUNORI SAS ESTATE 2022 è l’occasione perfetta per tornare a lasciarsi conquistare dalle sue esibizioni dal vivo. I biglietti per le nuove date estive saranno disponibili dalle ore 12:00 di lunedì 11 aprile online su Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket dalle ore 11:00 di sabato 16 aprile.