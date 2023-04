Caparezza tra i super ospiti di Etna Comics

Giovedì 1 e venerdì 2 giugno Caparezza sarà tra i super ospiti dell’Area Comics, dove incontrerà fan e appassionati in visita al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania. Nella prima delle due giornate terrà anche un panel sulla variant cover della versione pop-up del vinile di “Exuvia” realizzata da Simone Bianchi, da tempo disegnatore di fama internazionale grazie alle collaborazioni portate avanti negli anni con colossi mondiali come DC Comics e Marvel (solo per citarne alcuni), a cui nel 2019 fu affidata la realizzazione del manifesto della nona edizione di Etna Comics dedicato a Gammazita.

Sarà una grande occasione per ripercorrere insieme a Caparezza tutte le tappe di una brillante carriera che gli ha regalato grandi consensi, anche al di là dei confini nazionali, con otto album in studio e quattro dvd live. Adesso Caparezza è atteso dall’ennesimo salto dentro quel tunnel del divertimento nel quale in realtà è sempre stato con chiunque abbia apprezzato la sua arte, espressa in modo mai banale e sotto svariate forme, con cui per due giorni travolgerà anche il pubblico di Etna Comics, il festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop in programma a Catania dall’1 al 4 giugno.