Carmen Consoli “aviatrice” nel nuovo video di “Sta succedendo”

Dal 1 aprile è disponibile sul canale Vevo dell’artista il video di “Sta succedendo” di Carmen Consoli, terzo singolo estratto dall’album di inediti Volevo fare la rockstar (Narciso Rec/Polydor 2021). “Sta succedendo”, la bellissima canzone con cui Carmen Consoli apre l’album “Volevo fare la rockstar”, è una canzone su un amore che sta sbocciando, ma è anche la metafora di un sogno che si avvera, la presa di coscienza che qualcosa di speciale sta per accadere. Il video, ideato insieme al giovane regista catanese Adriano Spadaro che lo ha anche diretto, vede Carmen aviatrice e pioniera alla scoperta di nuovi territori, con un outfit che cita quello di un suo grande amore musicale: i Cream nella foto del loro disco d’esordio “Fresh Cream”, un disco fondamentale nella sua formazione artistica. Tra cieli infiniti, montagne di lava e affreschi barocchi Carmen attraversa due diverse ambientazioni del video: la vetta dell’Etna, in zone non battute, spruzzate di neve, spoglie e austere, e l’Aula Magna del ricco, sfarzoso, elegantissimo Convitto Nazionale Cutelli, a Catania. Accidentalmente paracadutata in un luogo sconosciuto appare aviatrice ma anche esploratrice, alla ricerca di luogo dell’anima che apra le porte al suo sogno: la sua musica.