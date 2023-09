Cultura: sindaco Trantino dà il via alla XV edizione del festival “Corti in cortile”

Proiezioni, workshop, laboratori, incontri, spazi di promozione per giovani filmmaker e, per la prima volta, un Film Market aperto al confronto e al networking tra produttori, distributori, film commission, operatori del settore, appassionati di cinema.

E’ la XV edizione del festival Corti in cortile, presentato stamani nel Palazzo della Cultura dal sindaco Enrico Trantino e dal direttore artistico della manifestazione, Davide Catalano, con l’intervento di Alessio Morganti in rappresentanza del settore dei consulenti a livello nazionale sui finanziamenti per il cinema.

L’incontro ha aperto lo storico festival internazionale del cortometraggio che animerà sino a domenica 17 la corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura, co-organizzato da Visione Arte e dal Comune di Catania con la direzione Cultura e la Film Commission nell’ambito del Summer Fest.

“Catania – ha detto il sindaco Trantino – è una città straordinaria che ha bisogno di qualche messaggio in più di natura positiva ed è in questa direzione che va ‘Corti in cortile’ così come l’impegno dell’Amministrazione e della Film Commission a favore del cinema e di iniziative come questa in grado di creare occasioni di confronto, aggregazione, cultura, possibilità per il futuro dei nostri giovani”.

“Quest’anno abbiamo voluto fare un salto di qualità – ha dichiarato Davide Catalano con riferimento al Film Market -, immaginando un luogo dove far incontrare chi il cinema lo fa e chi il cinema ambisce a farlo, soprattutto se giovani, perché il Sud abbia l’opportunità di esprimere tutte le sue potenzialità, non sempre sono valorizzate appieno”.

Nel corso dell’incontro sono stati proiettati in anteprima i trailer dei 22 cortometraggi del concorso, provenienti da tutto il mondo, pronti a raccontare storie e a trasmette emozioni nelle tre serate del festival condotte dalla cosplayer Federica Di Paolo (in arte Icon Stitch). I corti saranno giudicati da una giuria popolare e da una giuria di esperti presieduta dalla responsabile della Catania Film Commission, Sabina Murabito, affiancata dal produttore cinematografico Antonio Chiaramonte. Uno speciale Premio alla Carriera sarà consegnato a Tuccio Musumeci, attore eccellenza siciliana. Il Film Market, che mira a diventare un punto di riferimento per l’industria cinematografica del Sud Italia, sarà aperto domani, sabato, alle ore 17 nello spazio Franco Tomaselli del festival. Il programma completo della rassegna è online sul sito www.cortiincortile.it