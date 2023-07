Da venerdì, la prima edizione di SM EXPO CT

Taglio del nastro alle ore 10 di venerdì. Saranno in mostra, in anteprima nazionale, le Fiat Topolino e 600e oltre alle novità di Abarth, Alfa Romeo, Dacia, Ford, Jeep, Nissan, Maserati e Peugeot Motocycle. Il programma comprende anche parate di club di marca e d’epoca, esposizione di auto da corsa, djset e allegria con Gino Astorina, Carmelo Caccamo e Massimo Spata.

Il Sindaco di Catania, l’Avv. Enrico Trantino, inaugurerà – alle ore 10 di venerdì 14 – la prima edizione di SM EXPO CT, la rassegna open air in programma nello spazio antistante “Le Ciminiere” (Piazza Rocco Chinnici/Viale Africa) sino a domenica 16. In mostra alcune delle più recenti novità di auto e moto. Fra queste vi sarà l’atteso debutto in anteprima nazionale delle Fiat “Topolino” e “600e” che saranno fra le principali attrazioni della manifestazione organizzata dalla rivista Sicilia Motori. A fare da degna cornice alla cerimonia di taglio del nastro anche due Ferrari da competizione – un esemplare di 430 Challenge e una 430 Scuderia (livrea unica) – portate dal Ferrari Club Italia e alcuni esemplari d’epoca del Club CT1.

Oltre alle anteprime che Fiat – attraverso la concessionaria Nuova Sport Car – ha scelto di far debuttare in Italia a Catania, riconoscimento alla città che costituisce un mercato importante come tutto quello regionale per il marchio torinese, il pubblico potrà ammirare anche la prima Abarth 100% elettrica “500e”, il suv compatto “Tonale” di Alfa Romeo e la piccola e la grande di casa Jeep: Avenger e Grand Cherokee. Per restare nell’ambito del Gruppo Stellantis, fra gli altri marchi ci sarà anche Maserati che con la concessionaria Cronos esporrà il Suv “Grecale”.

Dacia e Autovia saranno in passerella con la richiesta Sandero Stepway, protagonista assoluta fra le auto alimentate a GPL, mentre Ford e Virauto esporranno il suv 100% elettrico Mustang Mach E e l’eclettica Puma nella versione mild-hybrid. Nissan e Comer Sud saranno presenti con la Qashqai dotata dell’esclusiva tecnologia e-Power (“l’elettrico senza la spina”), mentre Peugeot Motorcycle farà debuttare gli scooter XP400 e la nuova generazione del Tweet FL.

Il pubblico, inoltre, potrà assistere alle parate dei Club di Marca ufficiali: “Abarth Club Trinacria” (fa parte della comunità Scorpionissima), “Alfa Romeo Club Catania” (unico in Sicilia affiliato al RIAR), Club Maseratisti Siciliani e di auto d’epoca con gli esemplari portati dal Club (Federato Asi) CT1. In mostra anche auto da competizione delle scuderie Catania Corse, Etna, Giarre Corse e Puntese Corse.

L’ingresso all’Expo di Sicilia Motori è libero e proseguirà ininterrottamente da venerdì mattino a domenica notte. Ogni sera per i visitatori djset con musica lounge dalle 19 e disco dalle 22, intervallati dall’allegria che porteranno gli artisti Gino Astorina (venerdì 14), Carmelo Caccamo con il suo personaggio della “Signora Santina” (sabato 15) e Massimo Spata (domenica 16). L’ingresso è libero e non necessità di biglietti e/o inviti.

SM EXPO CT ha ottenuto il patrocinio del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Catania. Media partner sono l’agenzia di stampa Italpress ed il quotidiano La Sicilia.