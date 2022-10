Dal Trono di Spade ad Harry Potter fino ai Titani della Wasama Robot band

Al Centro Sicilia è tempo di fantasy. E lunedì 31 ottobre show mostruosi nel segno di Halloween

Ancora due week end per vivere le magie dell’universo fantasy attraverso i grandi classici delle fiabe fino a giungere ai protagonisti delle nuove serie tv acclamate dalla critica e dal pubblico. Al centro commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania, è già in azione infatti la Wasama Creative Factory che fino al prossimo 6 novembre darà vita ai personaggi amati dai bambini di oggi, ma anche agli eroi preferiti da chi bimbo lo è stato ormai qualche tempo fa. Ogni fine settimana e durante il ponte di Ognissanti l’area eventi e la galleria di Centro Sicilia si trasformeranno in set che, di volta in volta, faranno rivivere al pubblico emozioni e avventure senza tempo.

Sabato 29 ottobre, a partire dalle 10.30 tutti a scuola di giochi medievali e di tiro con l’arco assieme alla Principessa Merida. Nel pomeriggio, invece, è in programma il live show dedicato al Trono di Spade, ma dalle 15 l’area eventi diventerà Hogwarts con laboratori e giochi dedicati ad Harry Potter. Ci sarà spazio anche per un tuffo nel futuro con la performance dei Titani della Wasama Robot band: si tratta del gruppo che nel marzo scorso ha incantato il pubblico di Canale 5 durante le audition di Italia’s Got Talent, uno spettacolo in cui le macchine si evolvono acquisendo una coscienza umana ed una sensibilità artistica! Da non perdere.

Domenica 30 ottobre, a partire dalle 10.30, ancora giochi dedicati ad Harry Potter, in particolare si andrà a lezione dal professor Piton per creare una pozione magica. Ricco il programma del pomeriggio con l’arena degi orchi Role Play, lo spettacolo a tema ‘Trono di Spade’ ed il fighting show ‘The Hero Quest’. Alle 18.30, invece, torneranno i Titani della Wasama Robot band.

Esibizioni, laboratori e live show proseguiranno anche lunedì prossimo nel segno di Halloween: il 31 ottobre alle 10:30 è in scaletta il ‘tiro al barattolo mostruoso’ mentre a seguire si potranno costruire, assieme agli esperti, delle vere e proprie maschere spaventose. La giornata proseguirà già dalle 15.30 con i personaggi più cattivi del mondo Disney, mentre alle 16:30 Barbalbero racconterà le origini di Halloween e alle 18 è previsto l’incontro con la Regina di Cuori per essere arruolati nel suo esercito di carte.

E’ particolarmente ricca l’agenda di martedì 1 novembre in cui sono previsti, dalle 10.30, giochi medievali e il live show “Duello per il Trono”; nel pomeriggio l’area eventi di Centro Sicilia ospiterà, tra le tante attività, il tiro al barattolo a tema “Angry Birds” e lo spettacolo dedicato a “Dracarys”.

Tutte gli show e le attività sono gratuiti.