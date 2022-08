E’ di Catania Mister Italia 2022

Alto 1,86, capelli mori, sorriso contagioso. Ma anche una laurea triennale in scienze politiche, l’hobby dello sport (pratica nuoto, calcio e judo) e il sogno nel cassetto di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo. E’ Walter Zappalà, 23 anni di Catania, il nuovo “Mister Italia”. Così ha decretato la giuria presieduta dalla soubrette Nathalie Caldonazzo che ieri sera a Pescara ha incoronato quello che è a tutti gli effetti da considerarsi l’uomo più bello del Belpaese. A incoronare il nuovo Mister Italia c’era anche un ex vincitore del concorso, Luca Onestini che, insieme a Jo Squillo, ha condotto la finalissima nazionale.

“Ancora devo realizzare quanto accaduto – commenta il neo Mister catanese – La prima dedica va ovviamente alla mia famiglia: qui con me a Pescara c’è papà Lanfranco, ma la prima telefonata è arrivata da casa con mia madre Anna e mia sorella Ginevra in lacrime dalla gioia”. Erano 38 i ragazzi approdati all’atto conclusivo del concorso di bellezza al maschile più importante in Italia. Oltre al titolo di “Mister Italia 2022” sono state assegnate altre fasce: “Il modello d’Italia 2022” è il teramano Francesco Barbarossa, “L’Uomo ideale d’Italia 2022” è il romano Daniele Salustri, “Mister Talento 2022” è il tarantino Romualdo Marinò, “Un bello per il Cinema 2022” è il cosentino Valentino Mele, “Mister Italia Fitness 2022” è il comasco Luca Chirico, “Mister Italia Influencer 2022” è il veronese Valerio Campoli, “Mister Italia On the Web 2022” il casertano Raffaele Cammarota. (ANSA). SR 2022-08-07 11:00