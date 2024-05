“È Pronto a Tavola” fa tappa a Tusa per promuovere la sana nutrizione e i prodotti locali

Arriva a Tusa “È Pronto a Tavola”, un’iniziativa promossa dall’associazione “La città Felice Onlus” e che mira a promuovere un’agri-cultura sostenibile e a sensibilizzare la comunità sull’importanza della nutrizione e dei prodotti locali. Il progetto ha coinvolto tutte le 9 province siciliane e 15 comuni, con l’obiettivo di creare un percorso informativo ed educativo attraverso una serie di eventi regionali.

I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sono al centro di questo progetto, promuovendo la ricchezza delle produzioni agroalimentari locali, la tutela dell’ambiente e il rafforzamento del tessuto economico locale. Questi gruppi sono formati da cittadini che si uniscono per acquistare all’ingrosso prodotti alimentari direttamente dai produttori, garantendo prezzi equi e sostenibili sia per i consumatori che per i produttori.

L’incentivo all’agricoltura sociale e la costituzione di reti solidali tra cittadini, aziende e volontari sono elementi chiave per creare un modello virtuoso di economia circolare e sostenibile. I GAS non solo sostengono l’economia locale, ma promuovono anche un’alimentazione sana e rispettosa dell’ambiente, riducendo l’impatto ecologico attraverso la diminuzione degli sprechi e dei trasporti.

L’evento di Tusa si svolgerà in un doppio appuntamento: alle ore 11:00, presso la scuola Don Lorenzo Milani si terrà un incontro educativo sulle buone prassi dell’alimentazione, moderato da Salvo Palermo, esperto del progetto “E’ pronto a tavola”, con i saluti istituzionali della Prof.ssa Antonietta Emanuele, Dirigente dell’IC Tusa, del Sindaco Angelo Tudisca, e della Presidente del Consiglio Comunale Rosaria Piscitello. Successivamente, interverranno Angelo Patania, rappresentante legale della società Ristora, la nutrizionista Francesca Drago e Larisa Andreea Andrei, coordinatrice del progetto “E’ pronto a tavola”. Alle ore 12:00, sarà organizzato un laboratorio del gusto a cura di Nebrodi e Madonie Slow, dove i partecipanti insieme agli alunni della scuola IC Tusa potranno sperimentare e apprezzare i sapori autentici del territorio.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30 in Piazza Trento e Trieste avrà luogo invece una tavola rotonda dal titolo “Pronto a tavola e Mangiar sano”. Questo dibattito vedrà la partecipazione del sindaco Angelo Tudisca, del Dirigente regionale Sicilia, Pippo Ricciardo, della Dietista e Segretaria ADI Sicilia M. Lidia Lo Prinzi, Salvo Palermo, esperto del progetto “E’ pronto a tavola”, Giuseppe Siragusa, coordinatore di Nebrodi e Madonie Slow e Larisa Andreea Andrei, coordinatrice del progetto “E’ pronto a tavola”. La discussione si concentrerà su come le scelte alimentari possono influenzare la salute e l’ambiente, offrendo spunti su pratiche sostenibili e alimentazione consapevole.

La giornata si concluderà alle ore 18:30 con uno show cooking e una degustazione di prodotti tipici locali, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assaporare le eccellenze gastronomiche del territorio e di comprendere l’importanza del cibo locale e sostenibile.

“È Pronto a Tavola” rappresenta un’importante occasione per educare e coinvolgere la comunità, promuovendo la salute, la cultura e la sostenibilità attraverso attività socializzanti e informative. L’evento di Tusa è un’opportunità per scoprire come le nostre scelte alimentari possono avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla nostra salute, sostenendo al contempo l’economia locale.