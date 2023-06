Enrico Brignano raddoppia le date in Sicilia

Enrico Brignano raddoppia in Sicilia. Alla data già annunciata del 7 settembre al Teatro Valle dei Templi di Agrigento si aggiunge una nuova data il 6 settembre al Teatro al Castello di Milazzo. I biglietti per la nuova data sono già disponibili online su TicketOne e Ticketsms e dalle 11 di mercoledì 14 giugno presso i punti vendita Sicilia Ticket. Il “Ma… Diamoci del tu! Summer Tour” è prodotto e organizzato da Vivo Concerti e promosso in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management. Gli appuntamenti sono inseriti nel cartellone del Wave Summer Music.