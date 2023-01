Festa Sant’Agata, apertura straordinaria di Palazzo degli Elefanti

Al via nel Palazzo degli Elefanti il ciclo delle domeniche di apertura straordinaria al pubblico previste nell’ambito dei festeggiamenti agatini.

Il 15, il 22 e il 29 gennaio, dalle ore 9.30 alle 12.30, cittadini e turisti potranno visitare il palazzo di città, ricco di opere d’arte e di storia, a partire dall’atrio che espone le carrozze del Senato, che la mattina del 3 febbraio sfilano per l’offerta della cera a Sant’Agata. Lo speciale tour, attraverso il sontuoso scalone monumentale, porta al vestibolo, che custodisce la poltrona sulla quale sedette papa Giovanni Paolo II in visita a Catania, e le diverse sale impreziosite tra l’altro dalle tele di Sciuti, dagli affreschi di Contrafatto o le opere di Emilio Greco.

In occasione dell’apertura straordinaria del Municipio tornano anche, dopo due anni di pandemia, i tradizionali e apprezzati “Matinée” musicali nella sala Bellini, con ingresso libero, organizzati dal Comitato Agatino in sinergia con il Commissario straordinario Federico Portoghese. La direzione artistica degli eventi è stata affidata dalla presidente del Comitato, Mariella Gennarino, al maestro Fabio Raciti, violinista e direttore d’Orchestra che il 15 gennaio, a partire dalle ore 11, dirigerà l’Orchestra da Camera catanese in un repertorio di musiche di Vivaldi, Mozart, Bellini, Lehar, Strauss.