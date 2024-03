Giornata internazionale della Donna, tre iniziative di Unict

L’Università di Catania in campo per la Giornata internazionale della Donna, con tre iniziative incentrate sui temi dell’eguaglianza e la parità di genere, l’empowerment femminile, il contrasto contro la violenza sulle donne.

A partire dalle 8,15, venerdì 8 marzo alle 8.15, nell’aula magna della Torre Biologica “F. Latteri”, si terrà l’incontro “Eguaglianza di genere nella carriera accademica e in sanità: impatto globale e locale”, aperto dagli interventi del rettore Francesco Priolo, del direttore generale Corrado Spinella, della delegata del alle Pari opportunità Adriana Di Stefano e della presidente del Comitato Unico di Garanzia Germana Barone, seguiti dai responsabili dei quattro dipartimenti che afferiscono alla Scuola di Medicina, coordinata dal prof. Pietro Castellino: Lucia Frittitta (Medicina clinica e sperimentale), Pierfrancesco Veroux (Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche), Maria Angela Sortino (Scienze Biomediche e Biotecnologiche), e Antonella Agodi (Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G.F. Ingrassia”).

Alle 10 prenderà il via la tavola rotonda “Eguaglianza di genere nella carriera accademica e in sanità”, moderata dalla giornalista Adelaide Barbagallo, con i contributi di Filippo Caraci (Dsfs e componente CUG), Mariagrazia Militello (Giurisprudenza), Daniela Puzzo (Biometec), Renata Rizzo e Giovanna Russo (Medclin) e Francesca Verzì (Ufficio del Nucleo di Valutazione e componente CUG). Concluderà la giornata il dibattito su “Equità di genere ed empowerment femminile in sanità”, moderato dalla giornalista Valeria Nicolosi, con docenti, studenti e studentesse, dottorandi e specializzandi. Conclusioni di Rita Maria Elisa Barone (delegata alle Pari opportunità, Medclin), Caterina Ledda (delegata alla Terza Missione, Medclin) e Lucia Frittitta.

Alle 11, nell’aula magna “Giovanni Arcidiacono” del Cus Catania (Via Santa Sofia, 111), si terrà la manifestazione “Benessere, prevenzione, sostenibilità – Dialogo aperto con la Generazione Z”, un momento di confronto e di riflessione su tematiche di grande attualità, quali il benessere psicofisico, la prevenzione, la parità di genere e la sostenibilità, rivolta principalmente a studenti e studentesse dell’Università di Catania, oltre che al personale docente e tecnico amministrativo e a tutta la cittadinanza.

L’intento è quello di ribadire i valori e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare gli Obiettivi 3 e 5 ovvero “Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età” e “Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze”. Al termine dell’incontro, nelle palestre del CUS, verranno svolte attività pratiche e lezioni open di Tecniche di autodifesa, Functional Training e Pilates Mat.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, infine, nei locali del plesso “Le Verginelle”(via Casa Nutrizione 36-40), si terrà il seminario “Dal codice rosa al codice rosso: percorso psicologico clinico e management sanitario della violenza contro le donne”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica del dipartimento di Scienze della Formazione) in collaborazione con il Servizio di Psicologia ASPCT.

L’incontro è mirato a far conoscere le procedure di intervento di gestione psicologico clinico e management sanitario per le donne vittime di violenza. L’approccio multidisciplinare integrato vedrà coinvolti esperti in psicologia clinica, psicoterapia, psichiatria, medicina legale e medicina del lavoro.