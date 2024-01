I primi 20 anni di sposami: una celebrazione di stile e passione nel cuore del mediterraneo

Nella splendida cornice della sala dei matrimoni di Misterbianco, si è respirata un’atmosfera magica e ricca di emozioni con la presentazione della 20esima edizione di Sposami, il Salone Nazionale della Sposa e della Casa che tornerà sotto i riflettori dal 20 al 28 gennaio all’interno di SiciliaFiera. Sposami, il più grande e longevo salone della Sposa d’Italia, si conferma quale simbolo di eleganza, rafforzando la sua leadership indiscussa nel settore del wedding e degli eventi per gli stakeholder e per il mercato consumer e BtoB.

Ad aprire i lavori della conferenza stampa di presentazione il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, per Expo, società organizzatrice dell’evento, la founder Barbara Mirabella e Marco Mirabella, il presidente di SiciliaFiera, Nino Di Cavolo, il wedding consultant, Salvo Presti, l’anchorman e presentatore ufficiale degli eventi, Emanuele Bettino.

“Non sentiamo il peso di questi 20 anni – ha dichiarato Barbara Mirabella, founder di Sposami – siamo felici di festeggiare questo straordinario compleanno e traguardo imprenditoriale, venti anni in cui Sposami ha tessuto storie d’amore e sogni, diventando un punto di riferimento imprescindibile per il wedding in Italia e oltre. È un momento di celebrazione, non solo per noi organizzatori, ma per l’intera filiera e agli imprenditori illuminati che ogni anno investono nei progetti di Expo, che ringraziamo per aver “scritto” con noi, in tutti questi anni, le più belle pagine del settore wedding e events. La nostra fiera, la più longeva in Italia, ha saputo imporsi come un vero e proprio trend setter non solo nel Sud, ma in tutto il Paese. Organizzare Sposami significa, per noi di Expo, andare ben oltre il concetto tradizionale di fiera, si tratta di creare e promuovere una visione di marketing che valorizzi il territorio, generando benefici tangibili sia prima che durante e, soprattutto, dopo l’evento. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare il ruolo della Sicilia come wedding destination, attirando l’attenzione non solo a livello nazionale, ma anche internazionale”.

Anche quest’anno sarà possibile vincere un intero matrimonio. Saranno scelte, da una giuria di esperti solo 10 coppie di futuri sposi che, domenica 28 gennaio, per il gran finale, si metteranno in gioco, sfilando in passerella come dei veri modelli, guidati per l’intera giornata dal Wedding Consultant, Salvo Presti. La coppia che dimostrerà di essere più affiatata e “innamorata” conquisterà il gradino più alto del podio, tutto alla presenza di un notaio. Si aggiudicheranno tutti i servizi indispensabili per organizzare le nozze, offerti da Hosh Charming Events, per la location, Banquetò, per il catering per ben 100 persone, il Barbiere Modhair, per l’acconciatura e rasatura per lo sposo e Modhair per l’acconciatura per la sposa. E poi ancora D’her Atelier che metterà in palio l’abito per la sposa, Trend Adrano, l’abito per lo sposo, Cetty Salamone, Ahrthe make-up, curerà il look della sposa, Elegance Design eventi per la musica di nozze e Cafè Express per l’animazione , Softcar per l’auto da cerimonia, Francesco Dispinzieri, metterà in palio un servizio fotografico completo e Arredotre e Stosa Store Catania, un complemento di arredo.

“Nella nostra grande Fiera Show non ci limitiamo a proporre, grazie agli “stand più belli d’italia”, le nuove tendenze wedding – ha aggiunto Marco Mirabella di Expo – ma anche l’organizzazione di ogni evento speciale, attraverso il nostro nuovo progetto “18Esimo in fiera – la fiera per tutti gli eventi”. Abbiamo compreso che la forza del nostro salone sta nella capacità di offrire un’ampia gamma di opportunità e scelte, una varietà che nessun altro evento nel settore può eguagliare, sia in termini di qualità che di quantità. Questo rappresenta un vantaggio significativo per i nostri espositori, poiché possono rivolgersi a un pubblico diversificato”.

Sposami si conferma così non solo come una fiera, ma come un luogo dove i sogni prendono forma e dove l’amore, in tutte le sue sfaccettature, viene celebrato in grande stile, radunando sotto un unico tetto le “firme” più prestigiose e rinomate del mondo della moda e della cerimonia. Gli ospiti sono invitati a immergersi in un mondo dove la bellezza e l’eleganza si fondono nelle location più incantevoli, e dove i servizi di catering più esclusivi soddisfano i palati più raffinati. Gli studi fotografici più alla moda offrono uno sguardo contemporaneo e sofisticato sulla fotografia di matrimonio, i viaggi di nozze da sogno, gestiti da wedding planner esperti, il noleggio di auto di lusso per arrivare in grande stile. Non mancano le liste nozze, gli addobbi floreali, i servizi di hair styling e make-up, una varietà di fedi nuziali per sigillare la promessa d’amore, e soluzioni di arredamento per iniziare la vita coniugale con stile. Tutto questo, e molto altro, è presentato da oltre 200 aziende espositrici, ognuna con il proprio stand, tra i più eleganti e suggestivi d’Italia, creando un’esperienza che definisce e celebra le tendenze del matrimonio contemporaneo.

“Il nostro territorio possiede un potenziale immenso – ha affermato il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro – e Sposami, organizzato nei minimi dettagli da Barbara Mirabella, rappresenta una risorsa preziosa che arricchisce le iniziative di SiciliaFiera. Questo evento non solo esalta il marchio del wedding in Sicilia, ma offre anche un’opportunità unica agli imprenditori che partecipano, permettendo loro di esplorare nuovi orizzonti di mercato. Sono entusiasta che questo eccellente evento abbia scelto di radicarsi nel nostro territorio che genera un impatto economico significativo. Questo è motivo di grande orgoglio per me e per la mia amministrazione, che si impegna costantemente nel valorizzare e rilanciare il nostro territorio.”

“Il wedding party catanese – ha dichiarato Nino Di Cavolo, presidente SiciliaFiera – estendendosi per nove giorni indimenticabili, si prospetta come un viaggio straordinariamente romantico che apre alla grande la stagione fieristica 2024. La fiera, con il suo fascino e la sua atmosfera incantata, promette di essere un palcoscenico dove le coppie, gli stakeholder e gli esperti si incontreranno per condividere passioni, sogni e visioni, con oltre 200 stand e 1000 abiti da sogno in passerella”.

Il presidente ha enfatizzato l’importanza strategica del polo fieristico di SiciliaFiera che si conferma come un magnete per i grandi nomi del settore, sia a livello nazionale che internazionale.

Tra i presenti alla conferenza stampa anche tanti imprenditori partner del concorso “Il Matrimonio Perfetto” tra cui Simone Impellizeri che con la sua esperienza consolidata nel settore dell’ospitalità e del catering, ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto: “l’obiettivo di Hosh e Banquetò è sempre stato quello di trasformare ogni matrimonio in un’esperienza indimenticabile. Come sponsor del “Matrimonio Perfetto”, speriamo di regalare alla coppia vincitrice il matrimonio dei loro sogni grazie ai nostri banchetti che sono veri e propri capolavori di gusto e stile”.

L’AREA WEDDING TASTE, uno degli highlight più attesi, promette di catturare i sensi delle coppie di futuri sposi, alimentando la scintilla dell’amore attraverso una straordinaria esperienza gastronomica. Qui, le coppie avranno l’opportunità unica di assaporare e selezionare il loro menù nuziale, grazie alla maestria dei migliori chef e servizi di catering siciliani. L’area si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico culinario, con cooking show dal vivo che offriranno una finestra affascinante sull’arte della cucina, con la collaborazione di Electrolux Professional, CTA Soluzioni e Decò Gourmet.

Sposami celebra non solo il matrimonio, ma anche il “18° Diciottesimo in fiera – la fiera per tutti gli eventi” che torna anche per il 2024 offrendo una panoramica su tutti i servizi per poter organizzare una festa di 18 anni super accattivante o eventi speciali. Innovativa è l’introduzione de “Il giardino delle feste”, uno spazio creato ad accogliere le ragazze e i ragazzi che sognano il compleanno perfetto, ma anche coloro che devono organizzare un evento speciale (laurea, festa di 40° o 50°), un contenitore di idee originali e creative dove immaginare e programmare un party da sogno con la consulenza dei migliori top player del settore. La location, la musica, il catering per la festa in spiaggia, in casa, in piscina, in discoteca o immersa nella natura, con il dj set oppure a guardare le stelle. Sarà possibile scoprire, inoltre, le ultime tendenze della moda e assistere alle sfilate delle nuove collezioni per la scelta dell’outfit, per un party indimenticabile, organizzato nei minimi dettagli. Tutti gli eventi che segnano le tappe fondamentali della vita: dai diciottesimi ai compleanni significativi, passando per lauree e anniversari.

Sponsor tecnico della 20esima edizione Arredotre e Stosa Store Catania, da 40 anni punto di riferimento nell’arredamento di Catania, che quest’anno porterà in fiera la novità della VR, la realtà virtuale che permetterà alle coppie di futuri sposi di poter “toccare con mano” in anteprima la casa che hanno sempre sognato, ideata da un team di architetti coadiuvati, per la prima volta, anche dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Catania.

Stand spettacolari per scoprire i nuovi concept della casa, con le ultime tendenze del design, con materiali che si fanno sempre più sostenibili e le forme organiche più conformi agli spazi che vengono realizzati su misura delle esigenze delle coppie. Il nuovo anno arriva carico di ispirazioni décor per una casa bella e a tutto comfort.

Anche per questa edizione torna il “White Friday”. Venerdì 26 gennaio, le coppie di futuri sposi avranno una grande opportunità: offerte promozionali e sconti esclusivi, sui migliori servizi e prodotti da sposa, da poter prenotare solo venendo direttamente in fiera.

Questi e tanti altri gli ingredienti, tra concorsi e sorprese, per Sposami che, come sempre vedrà al timone dell’Area Eventi, il brillante conduttore, Emanuele Bettino.

Come da consuetudine, a garantire un matrimonio “senza sorprese” il patrocinio del Codacons – dipartimento grandi eventi Sicilia che farà da garante dei diritti del consumatore.

La cerimonia inaugurale è prevista per sabato 20 gennaio alle 17:00, un momento solenne e atteso, che vedrà la presenza anche delle istituzioni. Alle 18:00, l’Area Eventi si anima con l'”Aperitivo Wedding”, un’occasione per gustare prelibatezze e condividere momenti di convivialità con la preziosa collaborazione di Chef Alessandra Ragusa e gli studenti degli istituti I.I.S. G. De Felice Giuffrida-Olivetti, I.I.S. “E. Fermi F. Eredia”, IPSSEOA “Karol Wojtyla”, I.I.S. “Marconi – Mangano” e l’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Pestalozzi”. Alle 18:30, i riflettori si sposteranno sulla passerella, dove prenderà vita la sfilata della collezione sposa “Un Soffio d’Eleganza” 2024 di D’Her Atelier. È un momento di pura magia, dove la grazia e lo stile si uniscono per presentare creazioni che catturano l’essenza della bellezza e del matrimonio. Alle 19:00, sarà il turno della collezione cerimonia sposo 2024 di “Suit & Tie”. Eleganza maschile e raffinatezza vengono esibite, mostrando il meglio in termini di stile e tendenza per lo sposo moderno.

MATRIMONIO PERFETTO:

Wedding Cake Party: “Una galleria d’arte” della torta nuziale in una carrellata di prelibatezze da sogno. Torte matrimoniali particolari, torte nuziali semplici, oppure a tre, quattro o cinque piani, rotonda o quadrata, ricoperta di glassa colorata oppure “nuda” che potrà stupire con un ventaglio infinito di possibilità. Giuria tecnica la autorevole e storica ass.ne Duciezio.

Wedding Photo Gallery: I grandi maestri della fotografia siciliana interpreteranno il fatidico giorno del “si” e saranno sottoposti all’occhio attento di una giuria composta dai più validi professionisti del settore.

Wedding Design Award: il gioco ideato per valorizzare sempre più gli oramai celebri allestimenti degli espositori del Salone del Matrimonio, votando lo stand più bello. Saranno coinvolte le coppie di futuri sposi, che daranno la propria preferenza aggiudicandosi uno splendido abito Kea Atelier. La Giuria tecnica è affidata al rigore dell’Ordine e della Fondazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Catania.

Tutti gli eventi di Sposami, come sempre, viaggeranno in parallelo tra i Social Network e in diretta streaming su www.videoeventilive.it.

Si può scaricare l’invito omaggio per entrare GRATIS in fiera sul sito www.sposamiexpo.it., www.diciottesimoinfiera.com.

Sarà possibile visitare la fiera tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00. Inaugurazione sabato 20 gennaio alle ore 17.

Per maggiori info, clicca qui www.sposamiexpo.it e www.diciottesimoinfiera.com