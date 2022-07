Il “Dove Volano le Aquile Summer Tour” di Luchè

Luchè sarà domani alla Villa Bellini di Catania per l’unico appuntamento siciliano del “Dove Volano le Aquile Summer Tour”, prodotto da BPM Concerti e Trident Music. La data siciliana è inserita nel cartellone del Wave Summer Music, promosso da Giuseppe Rapisarda Management e fa parte degli eventi del Catania Summer Fest, la rassegna estiva del Comune di Catania. Il tour porta il titolo dell’ultimo album di inediti di Luché, uscito il 1 aprile per Sony Music/Columbia Records, in vetta alla classifica album FIMI/GfK nella settimana di release e certificato disco d’oro.

“Sono molto emozionato – sono le parole di Luchè alla vigilia dei live – all’idea di rivedere il mio pubblico finalmente dal vivo, di tornare alla normalità che tanto stavamo aspettando. Non vedo l’ora di cantare sul palco le mie emozioni attraverso le canzoni. Nella scaletta ho inserito i brani più nuovi di “Dove Volano Le Aquile” – tra cui “Tutto di me” e “Le Pietre Che Non Volano”, due pezzi a cui tengo particolarmente – ma anche brani più vecchi come ‘Non abbiamo età’, che molti miei fan hanno scoperto soltanto dopo l’uscita dell’ultimo disco. Molte persone sono infatti andate ad ascoltare i miei brani precedenti, ad esempio quelli di “Potere”, dopo l’uscita di DVLA. Mi fa molto piacere che i fan dell’ultimo disco si siano interessati anche alla mia musica precedente. La mia musica è un percorso, un’unica linea. Ci vediamo tra pochissimo nelle varie città in cui avrò la fortuna di suonare. Non vedo l’ora di cantare insieme a voi!”.

Anche a Catania i fan potranno finalmente incontrare l’artista per vivere le emozioni del suo spettacolo e ascoltare dal vivo i brani che stanno segnando una nuova era della vita artistica di Luché. Dopo la data di Catania il tour proseguirà il 22/7 a Cosenza @Restartlivefest, il 23/7 a Vasto (CH) @Aqualand del Vasto, il 25/7 a Gallipoli @Parco Gondar, il 12/8 a Baia Domizia @Arena dei Pini. Luchè porterà “Dove Volano le Aquile” in tour anche in tre date autunnali nei palazzetti: 19/11 Rimini @RDS Stadium; 21/11 Milano @Mediolanum Forum; 24/11 Roma @Palazzo dello Sport.

I biglietti per il live di domani sera alla Villa Bellini di Catania sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket. I tagliandi saranno disponibili anche al botteghino di Villa Bellini nel pomeriggio di domani.