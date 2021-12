Le Zagare e Le Ginestre: nuove aree a verde per le vittime del Covid

Parchi della memoria per ricordare le vittime da Covid-19. Alberi a simbolizzare il sacrificio, ma anche per ricordare l’umanità e la solidarietà di chi ha operato in prima persona per creare un baluardo contro il contagio da Coronavirus.

Si terrà il prossimo 16 dicembre la cerimonia di presentazione delle due aree verdi realizzate grazie al contributo del Centro commerciale Le Ginestre, e del Centro Commerciale Le Zagare nei due comuni di Tremestieri e San Giovanni La Punta. La direzione di entrambi i Centri, che da sempre affiancano all’attività prettamente commerciale quella sociale e solidale, hanno infatti sposato il progetto dell’associazione Valentia “Storie da ricordare – Grandi imprese e solidarietà ai tempi del coronavirus”. Un libro a scopo benefico, nato grazie al contributo di associazioni, fondazioni, enti, aziende, cittadini meritevoli e sponsor, che vuole promuovere un messaggio positivo attraverso il racconto personale di quanti hanno dato un grosso contributo nell’affrontare la dura pandemia.

“Storie da raccontare” diventa dunque una sorta di diario di azioni solidali e di vicende di impegno comune. “Sposare una simile iniziativa è stato per noi naturale. Da sempre, infatti, i nostri Centri si pongono al fianco della popolazione, e rappresentano punto di riferimento non solo per lo shopping – afferma Milena Calì, della direzione de Le Zagare e de Le Ginestre, che sottolinea il duplice scopo dell’iniziativa. “Non solo ricordare quanti hanno sacrificato la propria vita in occasione della pandemia – evidenzia – ma anche coniugare i concetti di vita e ambiente, creando appunto delle zone verdi nelle aree prescelte dai Comuni”.

Appuntamento, dunque, per il 16 dicembre al Parco di Ravanusa, di Tremestieri Etneo, alle ore 10.00 e in via Teano, a San Giovanni La Punta, ore 12.00