L’Università di Catania a Expo Dubai 2020

L’Università degli Studi sarà presente a EXPO Dubai 2020, nell’ambito dell’Educational Lab “Learning in Sicily: competence for a global competitiveness” organizzato dalla Regione Siciliana e dal Commissariato di Expo Dubai.

L’evento si terrà domani mattina, giovedì 16 dicembre, presso il Padiglione Italia. A rappresentare il nostro Ateneo sarà la prof.ssa Lucia Zappalà delegata all’internazionalizzazione ambito tecnico-scientifico, con un intervento su “From University of Catania (UNICT) to anywhere”.

L’evento ha la duplice finalità di presentare e valorizzare il ruolo dell’apprendimento e delle competenze sull’internazionalizzazione d’impresa attraverso canali digitali come fattori di competitività del territorio siciliano. In particolare, verrà messo in evidenza come lo sviluppo e il potenziamento dell’offerta formativa “abilitante” producano innovazione di prodotti e servizi, rendendo più competitivo il tessuto imprenditoriale siciliano e, di conseguenza, l’immagine della Sicilia nel mondo.

La partecipazione a EXPO Dubai 2020 offre inoltre alle università siciliane e agli Istituti Tecnici Superiori un’opportunità di confronto e networking con stakeholder internazionali di settore al fine di permettere la costruzione di nuovi accordi e relazioni che possano tradursi in percorsi finalizzati al perfezionamento di competenze specifiche nell’ambito del digital export.

In questa prospettiva, le università siciliane sono chiamate a presentare quei corsi di studio che, in inglese, forniscono un’offerta formativa mirata a formare competenze rispetto all’internazionalizzazione e all’export digitale.

Per tali ragioni, verrà presentata la dimensione internazionale dell’Ateneo catanese, dalla nuova identità Europea EUNICE, ai programmi di mobilità, all’offerta formativa internazionale in generale e con specifico riferimento agli argomenti del seminario in particolare, illustrando le peculiarità del corso di Alta Formazione e Perfezionamento universitario in Export Manager, e dei corsi di laurea magistrale in Internazionalizzazione delle imprese commerciali, in Direzione Aziendale e in Data Science for Management.