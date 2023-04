Musica d’autore al Teatro Agricantus

La musica torna ad essere protagonista al Teatro Agricantus di Palermo. Dopo il successo di “Musiche Mediterranee” il teatro diretto da Vito Meccio, da sempre attento alle espressioni musicali originali, inaugura una nuova rassegna nata da una intuizione del medico e cantautore Salvatore La Carrubba e dedicata alla nuova musica d’autore (che ha sempre più difficoltà a trovare spazi d’esibizione), organizzata in sinergia con Circuiti Sonori, etichetta discografica indipendente ma anche associazione culturale che si occupa di promuovere la musica dal vivo. Dal 18 aprile al 6 giugno la rassegna “Risonanze d’autore” ospiterà sul palcoscenico di via XX Settembre più set per ogni appuntamento, quattro serate live affidate a musicisti, differenti per formazione e provenienza, che proporranno i loro brani originali nati sulla scia della migliore musica d’autore italiana, non senza incursioni sperimentali.

Tutte le serate, che vedranno esibirsi un artista d’oltre stretto, una formazione locale e una giovane proposta in apertura di serata, saranno presentate dallo showman Antonio Panzica e dalla cantante Claudia Sala.

Ad inaugurare la prima edizione di “Risonanze d’autore” nella calda e inconfondibile atmosfera del Teatro Agricantus, martedì 18 aprile alle ore 21 sarà Luigi Mariano, cantautore salentino naturalizzato a Roma che, accompagnato sul palco da Salvatore La Carrubba pianoforte e chitarra, Armando Cacciato alle percussioni e Peppe Sferrazza al basso, presenterà per la prima volta in Sicilia i brani del suo ultimo album “Mondo Acido” (Esordisco).

“Mondo Acido” è il suo terzo album di inediti, contiene dieci brani e conserva lo stile di Luigi Mariano, sempre in bilico tra riflessioni intimiste e uno sguardo più ampio (a volte ironico, altre disincantato) rivolto al quotidiano. Il cantautore ha già vinto una decina di prestigiosi premi tra cui il Premio Daolio (2010), il Premio Bindi (2011), Premio Ciampi (2013) e il Premio Lunezia (2016). Ha collaborato varie volte, in studio e dal vivo, con Neri Marcorè, Simone Cristicchi e Tony Bungaro. Martedì 18 aprile il live di Luigi Mariano sarà preceduto dai palermitani Migliore Battaglia Duo composto da Valentina Migliore, cantante jazz e musicista poliedrica che ha fondato la sua carriera artistica sulla costante ricerca di nuove sonorità, e dal chitarrista e polistrumentista Angelo Battaglia, appassionato di jazz e musica brasiliana che porta avanti diversi progetti musicali tra cui uno di inediti da lui composti. Nel corso del live il Migliore Battaglia Duo spazia dalla musica popolare brasiliana a composizioni inedite fino a alle sonorità mediterranee e alla musica tradizionale del Sud. Apre la serata la giovane esordiente MadEleine accompagnata dal bassista Peppe Sferrazza, già session man di Eugenio Finardi. Il primo singolo della cantautrice e musicista romana uscirà i primi di maggio e già il 27 dello stesso mese si esibirà al fianco di Fausto Leali, con il quale duetterà su alcuni dei suoi più grandi successi, accompagnati dalla Sicily Symphony Orchestra. Per l’occasione MadEleine proporrà alcuni suoi brani inediti di prossima uscita.

La rassegna “Risonanze d’autore” prosegue mercoledì 26 aprile con il pianista e compositore siciliano Corrado Neri, già affermato cantautore, che ha avuto ricevuto importanti riconoscimenti a livello internazionale. Nella stessa sera si esibirà anche il cantautore e produttore indipendente Armando Cacciato, che nel 2001 ha partecipato con la sua band Harea Kreativa a Sanremo Giovani, raggiungendo le finali nazionali. Aprirà la serata l’esordiente duo Mani in Tasca.

Martedì 9 maggio sarà la volta del cantautore romano Luigi Turinese che presenterà i brani del suo secondo album “Passaggi. Il volo di Mangialardi” (Puipana R.E.C.), preceduto dai palermitani Wildflowers Project (la cantante Germana Di Cara ed il chitarrista Manfredi Tumminello) che proporranno una loro personale rivisitazione di brani d’autore. Aprirà la serata la “cantattrice” messinese Erica Filocamo, tra i partecipanti al talent Casa Sanremo 2022, con alcuni suoi brani pubblicati nel recente album.

La rassegna “Risonanze d’autore” si conclude martedì 6 giugno con l’anteprima di “La corrente degli eventi”, nuovo progetto musicale di Salvatore La Carrubba (voce e pianoforte) accompagnato sul palco dai musicisti Armando Cacciato (percussioni), Roberto Puccio (chitarra), Peppe Sferrazza (basso) e Fulvio Caruana (chitarra) che sarà intervallato al racconto teatrale di Antonio Panzica.