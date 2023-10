Negramaro, Callas eRoyal opera house

Da lunedì 6 novembre una ricca programmazione tra musica e danza arriva nei The Space Cinema, che portano così avanti l’impegno nella costante ricerca e offerta di contenuti per il pubblico.

Si parte con “Negramaro Back Home – Ora So Restare”, il docufilm di Giorgio Testi dedicato all’amatissima band salentina, che dopo due decenni di straordinario successo torna alle radici, a Galatina, dove tutto ebbe inizio. In un emozionante ritorno alle origini, i Negramaro sono circondati da artisti e amici come Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi, Samuele Bersani e molti altri.

“Callas – Parigi, 1958”, presentato durante la Festa del Cinema di Roma e diretto da Tom Volf, renderà invece omaggio a Maria Callas nel centenario dalla sua nascita, regalando agli spettatori un’esperienza visiva e sonora incredibile. Ovvero, rivivere le emozioni del debutto parigino dell’iconica soprano, avvenuto nel dicembre 1958 all’Opéra. Una serata memorabile, a cui parteciparono Jean Cocteau, il duca e la duchessa di Windsor, Charlie Chaplin, Brigitte Bardot e molti altri. La Callas aprì il concerto con l’interpretazione della “Casta diva” dalla “Norma” di Bellini, proseguendo con la scena del “Miserere” dal “Trovatore” verdiano, fino a “Una voce poco fa” dal “Barbiere di Siviglia” di Rossini; senza dimenticare l’aria “Vissi d’arte” dalla “Tosca” di Puccini. “Callas – Parigi, 1958” sarà disponibile dal 6 all’8 novembre in lingua francese con i sottotitoli in italiano, per la prima volta in versione restaurata a colori in 4K.

Infine, da martedì 7 novembre arriverà nei The Space Cinema “Don Chisciotte”, il secondo appuntamento in diretta con la nuova stagione cinematografica 2023-24 della Royal Opera House e con l’interpretazione magistrale del Royal Ballet. Ispirato a un episodio indimenticabile del capolavoro di Miguel de Cervantes, il balletto trasporterà gli spettatori nel mondo del cavaliere errante Don Chisciotte e del suo fidato scudiero, Sancho Panza, tra eleganti passi di danza, coreografie mozzafiato e una colonna sonora coinvolgente.