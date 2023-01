Nuova data a Catania di Sfera Ebbasta: il tour sarà a Villa Bellini il 5 e 6 agosto

A meno di un mese dall’annuncio delle prime date estive del Summer Tour, prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus, in partenza a luglio, a grande richiesta Sfera Ebbasta raddoppia a Catania aggiungendo una nuova data a quella del 5 agosto: sarà sul palco di Villa Bellini anche domenica 6 agosto.

I biglietti per la nuova data sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e nei punti vendita Sicilia Ticket.

Il Summer Tour arriva dopo il grandissimo successo del Famoso Tour 2022, una catena di 9 sold out nei palazzetti più importanti d’Italia, che si è conclusa con un finale trionfante pieno di ospiti e sorprese l’11 ottobre al Mediolanum Forum di Assago. Tra luglio e agosto Sfera Ebbasta sarà impegnato in 11 appuntamenti a cielo aperto nei festival dell’estate italiana, con partenza il 1 luglio da Bergamo.

Il trapking continua ad essere l’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese. Il fatto che per il secondo anno consecutivo sia l’artista più ascoltato in Italia nel 2022 di Spotify dimostra quanto i record discografici di Sfera non siano soltanto numeri, ma il segno tangibile di un impatto sulla musica urban in Italia e non.

Nei prossimi appuntamenti estivi Sfera Ebbasta farà ascoltare le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, fino ad arrivare agli ultimi brani di Famoso, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e i migliori brani dell’EP Italiano realizzato insieme a Rvssian, pubblicato lo scorso maggio sempre per Island.