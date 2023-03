Oggi e domani doppio appuntamento al PalaCatania di Catania per i “Me contro Te”

Doppio appuntamento, oggi e domani (4 e 5 marzo), per i “Me contro Te” al PalaCatania di Catania. Ultimi biglietti disponibili anche al botteghino del PalaCatania per uno show live che va oltre al concerto. “Fare dei concerti dal vivo è sempre stato uno dei nostri più grandi sogni – commentano Luì e Sofì – si tratta di uno spettacolo incredibile, più di un semplice concerto; oltre alla musica ci saranno tanti colpi di scena, effetti speciali, sorprese, ci sarà Pongo, ci saranno i ballerini… Sicuramente uno spettacolo con la S maiuscola”.

“Lo spettacolo è stato pensato per il team trote – continuano i Me contro Te – e costruito a 360° in base a ciò che piace a loro. Infatti nel preshow ci sarà Pongo, un personaggio molto amato dei nostri film, ci saranno tante sorprese legate al nostro mondo. La nostra regola è sempre stata quella di fare ciò che ci diverte , mettiamo anima e corpo in ogni nostro progetto , perché quello che facciamo ci piace al 100%. C’è davvero l’imbarazzo della scelta: se dovessimo scegliere cosa preferiamo tra tutte le attività che svolgiamo non sapremmo dare una risposta perché ognuna è unica nel suo genere. Sicuramente fare spettacoli live però è quello che ci da più adrenalina , a differenza degli altri progetti dove non vediamo immediatamente la reazione del pubblico, con i live invece abbiamo la dimostrazione tangibile dell’effetto che abbiamo sulle persone. È un’emozione impagabile: vedere la gioia dei bambini che vengono a vederci dal vivo per la prima volta e anche la gioia dei genitori che sono felici nel vedere i loro figli realizzati . Questa esplosione di felicità ci dà tanta carica ed energia anche per affrontare tutto il resto dei nostri progetti”.