Oltre trentamila presenze per le Frecce Tricolore

Al fine di scongiurare le ondate di calore, il Donnalucata Airshow del 23 luglio 2023 è iniziato alle 17,30. E’ stato deciso di rendere più stringente il programma per favorire la godibilità dello spettacolo ed evitare tempi morti viste le alte temperature.

“Scicli ha vissuto due giorni straordinari pieni di emozioni grazie all’Aeronautica Militare. Sabato il concerto della banda dell’Aeronautica militare nel centro storico di Scicli e domenica l’esibizione delle Frecce Tricolori all’Air Show di Donnalucata che ha attirato oltre trentamila persone su tutta la costa”.

“Ringrazio il Generale Luca Goretti per aver scelto Scicli e Donnalucata e per averci onorato della sua presenza e grazie a tutta l’Aeronautica Militare per questa meravigliosa festa ma soprattutto per tutto quello che fate ogni giorno per l’Italia e gli italiani” lo dice il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo.