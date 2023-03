Partirà da Catania il tour italiano di Maluma

I fan di Maluma potranno ascoltare il nuovo singolo “La Reina” per la prima volta live in Italia nel concerto di Catania (Villa Bellini) del 5 luglio, inserito nel Wave Summer Music, che aprirà il suo mini-tour italiano. Maluma sarà in concerto in Italia a luglio 2023 per tre imperdibili appuntamenti, il 5 luglio a Catania, il 12 luglio a Roma e il 16 luglio a Napoli.

L’idolo globale della musica latina, Maluma, ha pubblicato il suo nuovo singolo, “La Reina”, una canzone dedicata alle donne, che trasmette attraverso i suoi testi e la sua melodia, un messaggio di uguaglianza, per apprezzare la vera bellezza naturale di tutte donne, indipendentemente dall’età, dalla sessualità, dalla cultura o dalla condizione fisica ma apprezzarne il vero valore, che racchiude l’essenza femminile e quindi, onorare la magnificenza di essere donna e incoronarle sempre con stile.

“Questa canzone, mi è venuta come una goccia dal cielo, perché desideravo da tempo rendere omaggio alle donne. Per me la cosa più importante di questa canzone è che il protagonista sono tutte le donne del mondo intero che ci si sentiranno identificate”, ha detto Maluma durante le riprese del video emozionante per “La Reina”.

La canzone è stata scritta da Maluma, Kevin Cruz Moreno, Edgar Barrera, Lenin Yorney Palacios e Luís Miguel Gómez Castaño. Il video musicale è stato girato a Medellin, in Colombia; sotto la direzione di Juan Luis Londoño Arias (Maluma), Juan Felipe Zuleta e Cesar “Tes” Pimienta; e prodotto dalla sua casa di produzione Royalty Films.

Il video mette in luce la bellezza di 17 donne colombiane che riflettono una diversa personalità ed essenza, così come la loro stessa storia: Yaneth Rodríguez Jiménez, Carmen Emilia Pulgarin, Angie Marquinez Montaño, Ana María Ramírez, Maritza Siagama Certiga, Diana Rodríguez Álvarez, Valentina López Rodríguez, Susana García Restrepo, Alice Barrada Castro, Alejandra Blanco Sánchez, Lina Loaiza Bran, Erika Medina Mesa, Silvia Rosa Julio, Martha Álvarez Ossa, Sara Llanos García, Marcela Vargas Osorio e Leidy Ocampo Quintero. In diversi scatti, ogni donna posa, canta, balla, risplendendo di luce propria, al ritmo di questa canzone.

“La Reina”, è il secondo singolo di Maluma dopo “La Formula”, con Marc Anthony che anticipa l’uscita del nuovo album.