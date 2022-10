Pop up Market Sicily torna in città con la Plebiscito Edition

La crew di Pop Up Market Sicily torna a colorare la città di Catania, rioccupando un luogo speciale, ricco di storia e che rappresenta un’azienda storica che è l’Amts.

Storicamente una rimessa di autobus, convertita in parcheggio trasformatosi in una galleria a cielo aperto di arte urbana che, nella visione del giovane Presidente Giacomo Bellavia, si presta non solo a lanciare messaggi che hanno come topic la sostenibilità, ma anche ad essere palcoscenico di attività ricreative e culturali, perfettamente in linea con quello che è lo stile Pop Up Market Sicily.

Un weekend, dal 7 al 9 ottobre, dedicato al bello ed al buono che c’è in Sicilia, reinterpretato in chiave sostenibile, per rivalutare un centro “decentrato” e per spingere l’utilizzo di mezzi di mobilità sostenibile, quali autobus, e soprattutto salutari camminate a piedi.

Creative Market, street food, buona musica, laboratori per i bimbi, e un’estemporanea di arte urbana a cura del giovane artist designer John Blond. Un artista catanese che ha vissuto tra Catania e Londra (proprio come il boss di Pop Up Market Sicily – Sarah Spampinato) e che darà vita con i suoi noodles ad un opera live: anche le navette 504, che dal centro portano al parcheggio di Via Plebisicito, sede dell’evento, per l’occasione avranno un outfit dedicato con il tema dell’evento.

Tante le sorprese del weekend, il duo napoletano 180gr che si esibirà in un dj set live, la presenza dello studio polispecialistico C3P che metterà a disposizione medici specialisti per promuovere il concetto di prevenzione attraverso il claim “Vi vogliamo con la salute”, con consulenze gratuite dedicate alla prevenzione del tumore al seno con la dott.ssa Angela Strazzanti, la presenza dei medici specialistici: Prof. Maiolino con screening audiologico gratuito, la dott.ssa Di Pino con consulenza allergologica, la dott.ssa Serena Matera nutrizionista, il dott. Michele Compagnone per le patologie endocrinologiche, il Prof. Sergio Neri per le Patologie del fegato e il Prof. Giuseppe Giulla per le patologie proctologiche.