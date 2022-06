Premio Angelo D’Arrigo a Smutniak e Muzii

Dopo la sospensione dovuta alla pandemia, torna il Premio Angelo D’Arrigo, che quest’anno sarà consegnato venerdì 3 giugno alle ore 21 alle Ciminiere di Catania, nell’ambito di Etna Comics, il Festival internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop, giunto alla decima edizione.

Un sodalizio, quello tra Etna Comics e Fondazione Angelo D’Arrigo, che vuole rappresentare quasi un ponte tra le giovani generazioni e chi dal 2006, subito dopo la morte del celebre campione di volo libero, deltaplanista e ornitologo, ha mantenuto vivi i suoi insegnamenti, i suoi ideali, i suoi valori etici, ricordandoli anche grazie al Premio D’Arrigo, che quest’anno sarà assegnato a Kasia Smutniak e Andrea Muzii.

Kasia Smutniak, attrice apprezzata a livello nazionale e internazionale ritirerà il riconoscimento attribuitole per la particolare sensibilità dimostrata in campo sociale. Senza clamori e lontano dalla ribalta mediatica, ha costruito una scuola in Nepal, si è impegnata per i rifugiati e i diritti delle donne, sensibilizzando anche le persone su temi come la body positivity e l’autoaccettazione. Novità del Premio di quest’anno è invece la sezione giovani, che vedrà protagonista Andrea Muzii, campione del mondo di memoria, detentore di sette record mondiali, sette europei e trenta italiani.

Oltre alla consegna dei riconoscimenti, è previsto nel corso della serata anche un intervento del cantante Mario Biondi, che si esibirà con alcune canzoni del suo repertorio, mentre il rapper Murubutu salirà sul palco con un emozionante brano dedicato proprio ad Angelo D’Arrigo. Due momenti in musica per rendere questo appuntamento ancora più speciale.

“Ringraziamo Etna Comics e in particolare Antonio Mannino – ha detto Laura Mancuso, moglie di Angelo e presidente della Fondazione – per averci dato la possibilità di consegnare il Premio in un contesto unico. Per noi sarà una grande festa, un’occasione per ricordare Angelo davanti a tanti giovani che magari avranno l’occasione di conoscerlo per la prima volta. Dal 2006 a oggi abbiamo fatto moltissima strada, realizzando progetti in giro per il mondo e iniziative dal grande valore sociale, culturale e artistico, anche a livello locale. La serata di venerdì rappresenta una sorta di traguardo e allo stesso tempo un punto da cui ripartire, con nuove idee e nuovi progetti”.

Tra le iniziative promosse di recente, anche quella che ha coinvolto la Fondazione, Etna Comics e il Liceo artistico Emilio Greco di Catania in un concorso pensato proprio per i Licei artistici. Un progetto dedicato alla figura di Angelo D’Arrigo, che ha visto i giovani studenti cimentarsi in opere grafico-pittoriche originali isperate al volo, alla libertà e al rispetto del prossimo.