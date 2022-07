Tutti i vincitori della I edizione del Caltagirone Short FilmFest

Sono stati proclamati ieri sera, nella cornice di Piazza del Municipio davanti ad un pubblico numeroso e partecipe, tutti i premiati della I edizione del Caltagirone Short FilmFest. Dopo l’incontro dell’attore Bruno Torrisi con il pubblico e l’intervento di Beppe Manno che ha presentato “DOC – Rassegna itinerante del Cinema d’Autore e Documentari”, il progetto da lui ideato e realizzato che da anni porta uno “spaccato di cultura” per tutta la Sicilia con corti e documentari, il conduttore della serata Angelo Scaltriti ha dato il via ad una vivace serata di premiazioni.

L’attrice Nicole Grimaudo è stata accolta sul palco con parole di stima affetto dal Sindaco Fabio Roccuzzo e ha ricevuto per mano di Andrea Alparone, Sales Manager di Verus, il Premio Città di Caltagirone per aver saputo diffondere in Italia e all’estero i valori e i caratteri della terra siciliana attraverso la sua professione e la sua umanità. Nicole Grimaudo ha destinato parole commosse alla sua città di origine, che merita, con manifestazioni come il Caltagirone Short FilmFest, di tornare a vivbrare e ad affermarsi nuovamente come culla di arte e cultura.

La serata ha visto anche la proclamazione del vincitore dello storico Premio Marino che, in questa occasione, ha voluto premiare la miglior sceneggiatura di cortometraggio. La Giuria del Premio Marino, riunita sul palco, ha assegnato il riconoscimento – un’opera in ceramica di Besnik Harizaj – a Marco Latina e Sebastiano Pistritto per il corto “Fili di memorie”, un film che narra il legame indissolubile che unisce un uomo alla sua terra. Spazio alle risate poi con l’intervento di Rosario Terranova, che ha portato sul palco un estratto dal suo spettacolo “Benedetta innocenza”, una cinica e irriverente riflessione sulla schiavitù da social network. La serata si è conclusa con lo straordinario concerto dei Singcily Vocal Group capaci di rielaborare il genere a cappella con eleganti virtuosismi e un repertorio internazionale.

Tutti i premiati della I edizione del Caltagirone Short FilmFest.

Categoria Cortometraggi

Miglior corto:Turn off the stars di Margot Cavret

Miglior attore protagonista: Ex Aequo a Massimo Dapporto e Augusto Zucchi per Pappo e Bucco

Miglior attrice protagonista: Luna per Peace in a dream di Enrico Capasso

Miglior regia: Anais Nativel per Join me

Miglior corto di ambientazione siciliana: QuarantacinqueQuindiciVentiquattro di Emma Cecala

Menzione speciale della giuria – Painting by numbers di Radheya Jegatheva

Categoria Documentari

Miglior documentario: La febbre di Gennaro di Daniele Cini

Riconoscimenti Speciali

Premio Città di Caltagirone a Nicole Grimaudo

Premio Antonio Grasso a Michele Cucuzza

Premio Human Rights a Luigi Tabita

Premio Regia Città di Caltagirone a Fabio Cillia per “Redemption”

Premio Marino alla miglior sceneggiatura a “Fili di memorie” – Marco Latina e Sebastiano Pistritta

Premio Luigi Sturzo a Lucia Sardo

Premio Globus Award – Critica Televisiva e Cinemtografica a La Nebbia di Nanni Palma

La conclusione della kermesse si terrà stasera 19 luglio negli spazi di Piazza del Municipio. Alle 18.00 la sala Milazzo del Palazzo Comunale accoglie la presentazione del libro “Jacu” di Paolo Pintacuda, conduce il dialogo il giornalista Omar Gelsomino. La serata in Piazza del Municipio,condotta da Salvo la Rosa vedrà la proiezone dei corti fuori concorso “Maestrale” di Nico Bonomolo e “Paolo e i suoi angeli” di Giulia Galati.

Super ospiti sul palco il regista Piero Messina e l’attrice Lucia Sardo. Interverranno anche il soprano Marianna Cappellani con un omaggio a Verga, l’attore Bruno Torrisi con il monologo “Sono solo un uomo” e la Banda Musicale Luigi Sturzo.

Con la direzione artistica di Angela Failla, sceneggiatrice e scrittrice, ed Eva Basteiro-Bertolí, attrice, produttrice e cantante di origine catalana, il Caltagirone Short FilmFest è una manifestazione organizzata dal Comune di Caltagirone ed è dal medesimo patrocinato insieme alla Regione Sicilia.

Il programma del festival è consultabile sul sito ufficiale del Caltagirone Short FilmFest.