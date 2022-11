Rotary, da Catania riparte il Tour dell’Amicizia

Da Catania riparte il Tour dell’Amicizia per la presentazione del libro “Harris” il fondatore del Rotary, autore Francesco Paolo Orlando, presidente del Rotary Club Piazza Armerina.

All’evento, venerdi 28 ottobre 2022, hanno partecipato : Rotary Club Catania Bellini, presidente Fulvio Maria Ventura – Rotary Club Catania Ovest, presidente Alberto Lunetta – Rotary Club Catania Nord, presidente Francesco Siciliano.

Nella fastosità della Location, la Biblioteca dei Padri Domenicani, dopo i rituali saluti, Orlando ha presentato il libro in una forma non usuale facendo intervenire i presenti e coinvolgendoli in alcune interpretazioni dedicate al fondatore del Rotary, interessando peraltro tutta la platea, sono stati coinvolti anche alcuni ragazzi dell’Interact presenti.

Per concludere, prima della proiezione di un interessante video su Paul Harris, l’autore ha consegnato ai presidenti una particolare targa lignea artigianale rappresentando il Tour dell’Amicizia.