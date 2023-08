Sfera Ebbasta domani e domenica sarà a Catania al Wave Summer Music

Dopo la straordinaria partecipazione come headliner all’Imola Summer Sound – Per la Romagna, il Summer Tour di Sfera Ebbasta arriva finalmente a Catania (Villa Bellini) al Wave Summer Music il 5 e 6 agosto. Il tour è prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus ed è promosso in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management. Il concerto è inserito nel Catania Summer Festival, organizzato dal Comune di Catania e fa parte dell’iniziativa “Porte aperte” dell’Università di Catania.

Artista da bilioni di streaming e visualizzazioni, indiscusso recordman di vendite con 165 Dischi di Platino e 30 Dischi d’Oro all’attivo, idolo multigenerazionale con oltre 4,4 MLN di followers, Sfera Ebbasta sta marchiando a fuoco l’estate dei live forte dell’ultimo incredibile traguardo raggiunto, prima rapstar italiana di sempre ad aver superato i 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, dove è l’artista più ascoltato negli ultimi 10 anni in Italia.

Dopo la grande festa del Wave Summer Music a Catania il Summer Tour non si ferma e prosegue sui palchi dei principali festival italiani: il 9 agosto Sfera sarà a Gallipoli (LE) @ Parco Gondar, l’11 agosto a Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini Summer Festival 2023, il 14 agosto a Olbia (OT) @ Red Valley Festival.

Sfera porterà sul palco una scaletta più ricca che mai, con le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, passando per i brani di Famoso (l’album che dal 2020 ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo) e il meglio dell’EP Italiano realizzato insieme a Rvssian. A rendere lo show ancora più coinvolgente ed immersivo, i coloratissimi ledwall che dominano la scenografia, e le trascinanti coreografie eseguite dai ballerini di Modulo Agency con la supervisione di Laccio.