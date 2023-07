SM Expo CT: le attività dell’ultima giornata a “Le Ciminiere”

Sarà possibile visitare sino alle prime ore di domani mattina (lunedì 17) SM Expo CT, la rassegna – organizzata dalla rivista Sicilia Motori – in corso di svolgimento davanti “Le Ciminiere”, in viale Africa/piazzale Rocco Chinnici. Stamane, oltre ai veicoli (auto e scooter) in esposizione, “passerella” riservata al club “Maseratisti Siciliani”, i cui esemplari (fra i quali una rara Gran Sport one-off) hanno fatto da cornice al suv Grecale ibrido in allestimento GT esposto dalla concessionaria Maserati Cronos. Sono tornati anche gli “Alfisti” del “Club Catania” i quali hanno portato altre “chicche”, fra cui una Alfa Romeo 33s Cabrio. Ma non sono state le uniche rarità che i visitatori hanno potuto ammirare durante la tre giorni di manifestazione.

Stasera gran finale con le performance di Massimo Spata e Gino Astorina che a partire dalle 21.00 intratterranno il pubblico con le loro divertenti gags. L’ingresso all’area allestita davanti a “Le Ciminiere” è libero e non è necessaria alcuna prenotazione e/o biglietto essendo aperta alla città di Catania.

Ieri notte, a partire dalle 21.00, applaudita dal numeroso pubblico presente all’interno del “Village” di SM Expo CT l’esibizione di Carmelo Caccamo che è andato in crescendo con il personaggio della “Signora Santina” che ha suscitato il massimo consenso. Alcune delle scene, trasmesse in diretta sui social, possono essere riviste sulle pagine Facebook e Instagram di Sicilia Motori. Dopo la performance dell’artista catanese il pubblico è rimasto al lungo a visitare i modelli esposti sulle pedane dalle concessionarie Autovia Puglisi (Dacia Sandero in allestimento Extreme), Cronos (Maserati Grecale GT mild-hybrid), Comer Sud (Nissan Ariya 100% elettrica), Nuova Sport Car (Abarth 500e, Alfa Romeo Tonale, Fiat 600 e Topolino, Jeep Avenger e Grand Cherokee) e Virauto (Ford Mustang Mach-E e Puma ST Line), oltre alle “due ruote” portate da Peugeot Motocycle (Tweet FL e XP-400).

Tutte le informazioni e i modelli di auto e moto esposti sul sito ufficiale dell’esposizione https://www.siciliamotori.it/sm-expo-2023/. Live, foto e interviste sui canali social ufficiali Facebook e Instagram di Sicilia Motori. SM EXPO CT ha ottenuto il patrocinio del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Catania. Media partner sono l’agenzia di stampa Italpress ed il quotidiano La Sicilia.