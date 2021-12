“Solo al cinema”, film sulla resistenza della cultura durante il lockdown

L’appuntamento è fissato: il 9 dicembre 2021, alle 20.30, il cinema King Multisala di via Antonio De Curtis, a Catania, ospiterà la prima proiezione di “Solo al cinema”, il cortometraggio di Marco Pirrello a sostegno delle sale cinematografiche realizzato con un crowdfunding. Protagonisti del film sono tre stelle del cinema e della televisione, tutt’e tre siciliani, che hanno prestato gratuitamente il proprio grande talento al progetto: Domenico Centamore, Francesco Foti ed Ester Pantano.

Il progetto del regista catanese Pirrello ha preso il via nove mesi fa, quando sulla piattaforma online GoFundMe è stata lanciata la raccolta fondi per la realizzazione del cortometraggio, liberamente ispirato a una storia vera e alla resistenza delle sale cinematografiche durante il primo lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19. Il film è stato girato ad aprile nello storico King Multisala di Catania e racconta la storia di Alberto, Francesco e Bianca: il primo è il gestore del cinema, l’ultima è sua figlia, mentre Francesco è un senza fissa dimora che passa le sue giornate di fronte alla saracinesca forzatamente abbassata.

È un film che parla dell’amore per il cinema e della passione che ci vuole per tenerlo in vita. Accanto al catanese Marco Pirrello, un altro grande talento etneo: il direttore della fotografia è Carlo Sisalli, già premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, che di questa pellicola è anche il produttore esecutivo con la sua società, la Co-Rent srl.

La prima proiezione del film sarà anche l’occasione per raccontare come il mondo della cultura catanese sta rispondendo a questo momento storico, di chiusure a singhiozzo e limitazioni alla socialità, nel tentativo di sconfiggere il coronavirus. Ne parleranno, in sala, il Cinestudio, che gestisce il King; Officine Culturali, che si occupa della promozione di beni architettonici come l’ex Monastero dei Benedettini; Trame di quartiere, che costituisce un punto di riferimento nel rione di San Berillo, lo stesso del King; e Gammazita, che rappresenta una delle più vivaci realtà culturali, e ormai anche editoriali, della città di Catania. Insieme a loro, il regista Marco Pirrello, il direttore della fotografia Carlo Sisalli e l’attore Domenico Centamore. Modererà il dibattito il giornalista Luca Ciliberti.

“Solo al cinema” è stato reso possibile grazie a oltre duecento donazioni, per un totale di circa 14mila euro raccolti. Tra le donazioni anche quelle dei partner: l’azienda siciliana Oranfrizer, leader in Italia per la distribuzione di arancia rossa, agrumi e spremute fresche; e il centro medico dentistico catanese Smile Clinic, dell’odontoiatra dott. Fabio Pollaci. E gli sponsor: Libreria Vicolo Stretto e Legatoria Prampolini, la beerhouse Mosaik, la start-up della domotica Smartbug, il centro commerciale Centro Sicilia, il Le Dune Sicily Hotel e la No Fade Out radio. Infine, in qualità di sponsor tecnici, hanno supportato il progetto le aziende Velvet per gli apparecchi di illuminazione, e The Light Bridge per il sistema di pannelli riflettenti CRLS.

Duemila euro sono stati donati al King Multisala di Catania come contributo per la ripartenza dopo un momento difficile. L’ingresso al cinema per la serata di proiezione avrò un costo simbolico di 5 euro. Il film è stato realizzato con la collaborazione della Catania Film Commission del Comune di Catania.