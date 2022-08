Summer Fest: “Catania on fire” per il concerto di Frah Quintale a Villa Bellini

Seimila fan hanno accolto nella Villa Bellini l’unica tappa siciliana del “Summer Tour 2022” di Frah Quintale. L’affermato cantautore e rapper italiano si è esibito in una coinvolgente performance nell’ambito del cartellone del Catania Summer Fest promosso dall’Amministrazione Comunale. Il concerto è stato proposto in collaborazione con Andamento e Vulcano e organizzato da Show Biz e Live Spettacoli.

Francesco Servidei, in arte Frah Quintale, ha confermato il posto di rilievo nella scena musicale italiana per la sua originalità, anche nel modo di interpretare i brani, e il gusto per la melodia. Buona parte dei suoi testi parlano d’amore, ma mai in maniera scontata. Disco di platino con l’album Regardez Moi, ha raggiunto e superato 250 milioni di ascolti su Spotify, negli ultimi anni ha prodotto da solista in studio Banzai (lato blu) 2020 e Banzai (lato arancio) 2021.

Il concerto ha visto un parterre ordinatamente appassionato che ha condiviso con enfasi le canzoni dell’artista, nonostante la lunga attesa pomeridiana bagnata da una temporale che sembrava non cessare.

Una calda performance anche dal punto di vista meteorologico: “Catania on fire” così si è espresso Frah Quintale ai microfoni tra un “Raga, tutti su con le mani” e “Cantate con me “.

In scaletta tanti brani portati in live, alcuni dei quali: “8 Miliardi di Persone”, “Sì può darsi”, “Buio di giorno”, ed ancora “Missili”, “Colpa del Vino”, “Due Ali”, “Si, ah”, che hanno conquistato ancora una volta il suo pubblico.