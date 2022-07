Summer Fest, “Palcoscenico Catania” debutta in piazza Campo Trincerato

Entra nel vivo “Palcoscenico Catania” iniziativa originale delle manifestazioni estive promosse dal Comune, un piano innovativo che prevede numerosi eventi di teatro, musica e arte, ma anche workshop e laboratori sociali che animeranno tutti i quartieri della città. Un progetto di integrazione, comunicazione, inclusione sociale promosso nei mesi scorsi dalla Direzione Comunale Cultura che è stato finanziato dal Ministero della Cultura, allo scopo di creare nuove possibilità di incontro anche in quei quartieri ai confini dell’area urbana di Catania, con il coinvolgimento dei cittadini che vi risiedono. Il debutto della grande carovana di “Palcoscenico Catania” è fissato per sabato 23 Luglio 2022 con lo spettacolo “Il Valore della dignità” in Piazza Campo Trincerato, nel cuore del Fortino, promosso dall’agenzia Capolavori con la direzione artistica di Salvatore (Turi) Greco.

Un evento teatrale comunitario in cui la rappresentazione dal vivo diventa esperienza, attività terapeutica, formazione. Soprattutto quando gli attori “reclutati” sono stati “chiamati all’arte” proprio nel loro quartiere e per il loro quartiere. Un programma che crea spazi di contaminazione d’arte attraverso scambi paritari con la musica, al coinvolgimento e alla formazione delle arti figurative nelle piazze rionali, risorse storiche della città, che si trasformano in palchi d’onore, grazie alla magia che solo l’arte riesce a creare, permettendo di superare i confini delimitati dalle convenzioni sociali. Il Teatro Comunitario, progetto inserito nella rassegna del Catania Summer Fest, punta a coinvolgere gli abitanti dell’intera città, creando un rapporto molto forte tra i cittadini e il territorio di appartenenza, un omaggio agli outsider, un copione diverso da quello che il destino sembrava avere già scritto per loro.