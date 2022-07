Teatro, la Phaedra nelle Cave del Gonfalone

Approda nel magico ambiente delle Cave del Gonfalone, sotto l’abitato della città di Ragusa, quel mito di Phaedra messo in scena da Giovanni Anfuso per l’interpretazione di Liliana Randi e Angelo D’Agosta in uno spettacolo che, in questi anni, ha mietuto successi in tutt’Italia.

“Buongiorno Sicilia – sottolinea Anfuso – torna nelle Cave del Gonfalone con la riscrittura in chiave moderna di uno dei miti più affascinanti: quello di Phaedra, appunto, ad opera di uno straordinario drammaturgo come Alberto Bassetti. Questo spettacolo è stato già rappresentato, in Sicilia, con grandissimo successo, per esempio a Selinunte, Segesta e nel Parco archeologico di Agrigento.

“Stavolta però – aggiunge – la cornice di questo lavoro non sarà quella dei cosiddetti teatri di pietra, ma fornirà una diversa e forse più intensa suggestione. Quella di questa affascinante città sotterranea intagliata nella roccia. Stiamo lavorando intensamente con le prove: oltre ai protagonisti, Liliana Randi e Angelo D’Agosta, c’è tutto un gruppo di lavoro che ha voglia di conquistare il pubblico ragusano come già avvenne qualche anno fa con l’Inferno di Dante”.

La forza di questa Phaedra, sta non soltanto nella raffinata e stimolante ideazione, ma nella bravura degli interpreti, ai quali il regista ha cucito addosso la drammaturgia, quasi con un’operazione sartoriale.

Lo spettacolo è inoltre arricchito dalle voci di attori del calibro di Valentina Ferrante, Davide Sbrogiò ed Eleonora Sicurella. Inoltre Riccardo Cappello firma costumi e attrezzi di scena, Nello Toscano le musiche e Nino Trovato le luci.

Il 22 e il 23 di luglio, dunque, saranno rappresentate due recite di Phaedra per sera, alle 21 e alle 22.30. Il costo del biglietto, disponibile al botteghino delle Cave del Gonfalone, aperto dalle 19, è di 13 euro. Ulteriori notizie su Phaedra si trovano sulla pagina di Inferno di Buongiorno Sicilia, all’indirizzo www.facebook.com/InfernoDiDanteOfficial .

Per qualunque tipo di informazione e chiarimento, il numero di Buongiorno Sicilia, il 347 6380512, sarà attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21 per ricevere sia telefonate sia messaggi Whatsapp.