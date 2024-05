Trasferta siciliana per Sfera Ebbasta

Arrivato in Sicilia nelle ultime ore per girare dei contenuti, come testimoniato dalle storie IG, Sfera Ebbasta ne ha approfittato per una sosta in centro a Catania, acclamato dai fan a Piazza del Duomo, in attesa del suo live a Messina il 6 luglio allo Stadio Franco Scoglio – tappa siciliana del “Tour 2024”.

Il tour di Sfera Ebbasta

Dopo l’annuncio della doppietta allo Stadio San Siro e della partecipazione tra gli headliner dell’edizione #8 del Red Valley Festival, Sfera Ebbasta ha svelato i nuovi appuntamenti per il 2024: il suo tour, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live, partirà il 15 giugno da Lignano con la data zero Stadio Teghil, e toccherà anche le città di Messina, il 6 luglio Stadio Franco Scoglio, e di Olbia, il 16 agosto Olbia Arena. L’appuntamento siciliano è promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

Il successo

Il Trap King da 189 Dischi di Platino e 38 Dischi d’Oro, dopo essersi imposto come l’artista più ascoltato negli ultimi dieci anni in Italia su Spotify, raggiungendo e superando la soglia monstre dei 10 milioni di ascoltatori mensili, ha confermato il primato anche nel 2023 e si prepara ad un nuovo anno all’insegna dei grandi live: l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo il meglio del suo repertorio e i brani del suo ultimo album X2VR. Pubblicato lo scorso 17 novembre per Island Records e già Doppio Disco di Platino, X2VR macina record su record dal giorno 1: è l’album più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle prime 24 ore, nonché il più ascoltato al mondo a 72 ore dalla release, e per cinque settimane ha occupato la testa della classifica FIMI/GfK oltre ad aver totalizzato oltre 300 milioni di stream totali sulle piattaforme.

Chi è Sfera Ebbasta?

Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, è salito alla ribalta grazie alla pubblicazione dell’album XDVR, inciso con la collaborazione del produttore discografico Charlie Charles, ottenendo un buon successo in Italia. Tale successo si è replicato con le uscite di Sfera Ebbasta (2016), Rockstar (2018) e Famoso (2020), il secondo dei quali ha permesso all’artista di divenire il primo italiano a entrare nella Top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify.