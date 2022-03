Zō centro culture contemporanee, il 29 ed il 31 marzo il primo Piano Day di Catania

Il Piano Day, ideato dal musicista tedesco Nils Frahm, è un evento internazionale che si svolge l’88° giorno dell’anno (quest’anno il 29 marzo), in riferimento agli 88 tasti del pianoforte. Il suo obiettivo è creare una piattaforma per progetti legati al pianoforte con il fine di promuoverlo e celebrarlo nei modi più diversi e originali. Il 29 ed il 31 marzo il Piano Day arriva per la prima volta a Catania da Zō Centro Culture Contemporanee. Organizzata dall’Associazione culturale Zō, in collaborazione con il Conservatorio Bellini di Catania e sponsorizzata da Cappellani Music Megastore, questa prima edizione si propone di dare spazio a compositori e pianisti siciliani. In programma le performance di quattro pianisti e compositori siciliani di formazione ed esperienza internazionale – Angelo Sturiale e Isabella Libra il 29 marzo, Gian Marco Castro e Vincenzo Parisi il 31 marzo -, ai quali si aggiungeranno altre performance di giovani pianisti selezionati tramite apposita Open Call.

La call è aperta per composizioni originali per pianoforte acustico eseguite dallo stesso autore o da un altro pianista. Gli artisti, di qualsiasi età, possono essere di ogni nazionalità purché siano residenti in Sicilia. Oltre al pianoforte è permesso eccezionalmente l’impiego di altri strumenti acustici o elettronici purché suonati dallo stesso pianista, e che non mettano in secondo piano o alterino in maniera evidente il timbro originale e le caratteristiche acustiche del pianoforte. La durata totale della performance, in caso di selezione per l’esecuzione dal vivo nelle serate del 29 e 31 marzo, dovrà essere compresa tra i 10 e i 20 minuti e può includere una o più parti.

Per candidarsi è necessario inviare una registrazione video dimostrativa della performance del pianista (ben visibile) con una buona qualità audio e della durata massima di 10 minuti. Non vanno inviati direttamente file ma solo il link per la sua visione e ascolto in streaming, o link per il downloading da google drive o altre piattaforme free-sharing. La mail va inviata al seguente indirizzo zopianoday@gmail.com. Nell’oggetto della mail occorre scrivere: Open Call 2022 Piano Day – Selezioni.

Nel corpo del messaggio email si dovranno specificare i seguenti dati: nome e cognome (e nome d’arte se necessario) del pianista e/o compositore; data di nascita del pianista (e del compositore se diverso dal pianista); titolo delle opere o della performance e relativa durata; breve descrizione della performance ed eventuali altri strumenti utilizzati (per esempio elettronica, percussioni, etc.); eventuale spartito in formato pdf; link da cui ascoltare in streaming o scaricare il video dimostrativo (assicurarsi che il link sia già condiviso e non richieda ulteriori autorizzazioni per essere visionato).

La direzione artistica selezionerà le migliori proposte tra quelle ricevute entro e non oltre il 20 marzo 2022. Ai pianisti selezionati verrà data la possibilità di eseguire dal vivo le loro performance e composizioni nelle due serate del Piano Day (29 e 31 marzo 2022). I pianisti che per vari motivi non saranno selezionati, verranno comunque inseriti in un database di Zō Centro culture contemporanee ed eventualmente invitati dalla direzione artistica per esibirsi in edizioni future della manifestazione e/o per altre iniziative.