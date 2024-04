10eLotto online: come funziona? E dove si può giocare?

Il 10eLotto è un gioco di sorte che fa parte del gruppo dei Giochi del Lotto, al quale appartengono anche il Lotto e il MillionDAY. Ha un meccanismo piuttosto semplice ed avvincente e ciò ha decretato il suo grande successo. Come altri giochi di sorte è possibile partecipare a questo gioco sia in modo tradizionale, ovvero recandosi in una ricevitoria autorizzata, oppure in modalità digitale.

Dal momento che questa modalità può essere molto comoda, poiché si può giocare in qualsiasi luogo ove sia disponibile una connessione wi-fi o dati, scopriamo come giocare al 10eLotto online premettendo che per questa modalità di gioco è necessario essere maggiorenni e titolari di un conto gioco. Se non si dispone di un conto gioco lo si può attivare su uno dei siti autorizzati da ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come funziona il 10eLotto online

Per giocare a 10eLotto l’utente deve scegliere da 1 a un massimo di 10 numeri compresi tra 1 e 90; dovrà poi indicare l’importo che intende giocare. A questo punto l’utente ha la facoltà di aggiungere l’opzione Numero Oro e quella Doppio Oro che rispettivamente raddoppiano o triplicano il costo della giocata. È poi possibile aggiungere l’opzione di gioco Extra per tutte le tipologie di giocata e partecipare, con gli stessi numeri giocati, all’estrazione aggiuntiva di 15 numeri Extra.

Lo step successivo è la scelta della tipologia di estrazione; le scelte a disposizione sono tre: 5 Minuti, Legata al Lotto e Immediata.

Se l’utente clicca sul pulsante “Multipla” può scegliere se ripetere la stessa giocata più volte per la stessa estrazione fino a un massimo di 20 volte fatta eccezione per l’estrazione Immediata.

Qualora clicchi sul pulsante “Abbonamenti” l’utente può scegliere se ripetere la stessa giocata per più estrazioni consecutive fino a un massimo di 50 concorsi per l’estrazione 5 Minuti e Immediata e 10 per l’estrazione legata al Lotto. L’importo totale della schedina sarà addebitato sul conto gioco.

Quando saranno compilati tutti i campi obbligatori della schedina, sarà disponibile il tasto “Gioca Ora”; prima di finalizzare il tutto, l’utente avrà la possibilità di verificare i dati inseriti.

Dove si può giocare al 10eLotto online?

Si può giocare al 10eLotto online su dispositivi connessi a Internet quali computer desktop, notebook, tablet o smartphone previo accesso all’area personale nel sito del rivenditore prescelto via browser o tramite App My Lotteries.

Le vincite del 10eLotto

Il valore di un’eventuale vincita dipende dai numeri indovinati, dagli importi giocati e dalle eventuali opzioni aggiuntive selezionate dal giocatore. Si va da piccole vincite a un premio massimo che può arrivare a 5.000.000€. Vincite importanti sono però possibili anche con gli altri Giochi del Lotto; per esempio, a Catania un fortunato giocatore ha ottenuto un’importante vincita al Lotto, la seconda più alta del 2024, per aver realizzato una quaterna sulla ruota di Milano.

Il gioco online in Sicilia

Il gioco online è molto apprezzato in Sicilia e secondo dati pubblicati di recente risulta come la terza regione italiana per la raccolta di gioco online (al primo posto c’è la Lombardia e al secondo la Campania).

Le puntate si aggirano sugli 8 miliardi all’anno e il trend è in crescita. Ciò ha portato anche a recenti aggiornamenti sulla legge regionale relativa al gioco.