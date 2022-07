Giacche in pelle per uomini e donne, le tendenze di quest’autunno

La giacca in pelle rientra tra i capi underground più amati ed apprezzati dal pubblico, sempre in tendenza a prescindere dall’anno. In questa primavera-estate abbiamo assistito alla diffusione sempre più accesa delle giacche in pelle, che hanno conquistato gli armadi di uomini e donne.

Nuovi modelli sono nati proprio per le generazioni più giovani, per accontentare un pubblico sempre più attento alla moda e alle novità. Scopriamo insieme come si sono evolute le giacche di pelle nel corso del tempo e quali sono i modelli più interessanti dell’ultimo anno.

Proveremo a capire cosa rende questo capo così speciale, com’è riuscito a rimanere in tendenza senza mai smettere di catturare l’attenzione generale.

Il ritorno della pelle

Il 2022 è iniziato con una rinnovata passione nei confronti della pelle. Questa volta, i designer hanno iniziato a sperimentare con colori e tipi di pelle anche molto diversi tra loro.

Tutto il settore del abbigliamento in pelle si è rinnovato, provando a “cambiare le carte in tavola”. Dal solo nero siamo passati alle bellissime giacche in pelle bordeaux, ai modelli in bianco e a quelli blu.

Le case di produzione spingono per sorprendere gli acquirenti, per proporre modelli mai visti prima. Addirittura, si sperimenta con il patchwork e gli abbinamenti di tessuti diversi, creando capi dall’aspetto giovane e moderno. La pelle ha iniziato ad attirare l’attenzione generale già intorno agli anni ’50. All’inizio la indossavano solo i rocker e i motociclisti, come simbolo di distinzione dalla massa.

Con il passare del tempo, i capi in pelle sono diventati sempre più popolari ed hanno catturato l’attenzione di tutti. Uomini e donne di tutte le età indossavano la famosa “giacca chiodata” negli anni ’70 e ’80, abbinata a strettissimi pantaloni (anche loro in pelle).

I nuovi modelli

Oggi, il modo di disegnare gli abiti in pelle è leggermente cambiato.

Se prima le giacche erano caratterizzate dalla presenza di spalline alte ed elementi decorativi, oggi si punta verso modelli più semplici e lineari. Grande importanza viene data alla scelta del materiale, che deve dimostrarsi lucido e morbido al tatto.

E’ cambiata anche la forma dei modelli, disponibili in versione lunga e corta, versione invernale e primaverile. La creatività è un segno distintivo degli anni 2000, e lo vediamo anche dall’abbondanza di alternative.

Le moderne giacche in pelle sono “unisex”, ovvero adatte per essere indossate sia dagli uomini che dalle donne. I modelli vengono creati per potersi adattare a diversi tipi di fisicità, rendendo la moda più inclusiva ed accessibile per tutti.

Lo stesso vale anche per le colorazioni, che puntano sulla novità e sul divertimento. Abbiamo parlato delle giacche in pelle bordeaux e blu elettrico, ma potremmo anche citare le varianti viola e rosso intenso.

Non ci sono limiti a quello che la moda può creare, soprattutto quando il pubblico di riferimento è così variegato. Nei prossimi anni, assisteremo alla continua crescita del mercato della pelle, che sta tornando di moda più forte di prima.