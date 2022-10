I giochi della tradizione rivivono online: è boom sulle piattaforme digitali

La tecnologia si evolve anno dopo anno portando nelle nostre case – e sempre più spesso nelle nostre tasche – soluzioni avanzate di varia natura per la pubblica utilità e per l’intrattenimento, eppure resta forte il legame con le tradizioni più radicate sul territorio. Un esempio lampante arriva dal mondo dei videogame, in cui ai titoli più innovativi si affiancano con ottimi risultati riproposizioni digitali dei grandi classici del gioco: ecco qualche titolo.

Portali e app per giocare a carte sul web

Tra i giochi della tradizione a cui gli italiani risultano più legati troviamo senza dubbio quelli di carte, passatempi che affondano le loro radici nei secoli e che sono così presenti nella storia delle singole regioni da aver dato origine a mazzi di carte locali, come quelle napoletane, piacentine e siciliane.

La lista di giochi di carte praticati nel nostro Paese, tanto a casa quanto al bar, è molto lunga e include alcuni nomi che hanno fatto storia, dalla scopa alla briscola, passando per scala 40, tressette e varie tipologie di solitari, giochi dalla differente storia che oggi sono accomunati dal fatto di essere stati trasportati nel mondo digitale con la realizzazione di software e applicazioni mobili ad hoc.

Chi ama questo tipo di passatempi può facilmente trovarli su portali multicategoria così come nei principali app store, una soluzione quest’ultima molto apprezzata perché permette di avere i propri giochi preferiti sempre a portata di mano su smartphone e tablet e di partecipare a tavoli virtuali con altri appassionati. Una scelta che vede oggi in prima linea non soltanto le società attive nel campo dei videogiochi ma anche le aziende che hanno costruito la propria fortuna fuori dal web, come la storica Dal Negro presente in rete con delle proprie app ufficiali.

I giochi tipici delle sale spopolano online

Se si parla di giochi tradizionali online non si può non guardare al mondo dei casino, che proprio all’Italia deve molto dal momento che la prima sala al mondo risulta essere, per molti storici, quella di Venezia aperta nel 1638. Da allora molte cose sono cambiate e sebbene la nostra nazione non conti un gran numero di sale attive, la partecipazione degli italiani ai casino digitali risulta essere tra le maggiori al mondo.

Le piattaforme dedicate ai giochi di questo tipo oggi sono molte e vengono apprezzate non soltanto per l’ampia offerta di passatempi disponibili, ma anche per altri aspetti legati alla condivisione delle esperienze su community molto vivaci e agli approfondimenti tecnici su guide e blog, che spiegano per esempio come funzionano le meccaniche delle slot machine oppure regole e strategie per migliorare i propri risultati.

Giochi da tavolo: tante opzioni su internet

Altra categoria ludica molto amata offline è quella dei giochi da tavolo, che per decenni hanno riunito gruppi di amici e famiglie in cerca di divertimento e condivisione. In realtà i giochi da tavolo includono molteplici opzioni, passatempi dalle origini antiche come dama e scacchi ma anche prodotti commercializzati in epoche più recenti, in particolare nel corso del ‘900, basati sull’uso di dadi, carte e di un tabellone su cui muovere delle pedine.

Pensiamo, per esempio, al famosissimo Monopoly, al Gioco dell’Oca o al gioco di strategia del Risiko!, declinati peraltro in tante versioni differenti a seconda del target di riferimento e dell’epoca storica, svaghi adatti a ogni età e a ogni tipologia di giocatore che oggi riscuotono un discreto successo su piattaforme web e sui dispositivi mobili grazie ad app sempre più curate e accessibili.

Giochi arcade per una passione senza tempo

Sebbene provengano da un’epoca più vicina alla nostra, anche i videogame arcade possono essere ormai considerati dei classici dell’industria ludica ed è per questo che non possono non essere citati quando si parla di giochi riproposti online. Gli arcade, ossia i videogiochi tipici che hanno fatto la storia delle sale e dei bar anni ’80 e ’90, sono stati in larga parte trasferiti sul web per permettere ai più nostalgici di rivivere quelle emozioni sui nuovi dispositivi: dal calcio a Super Mario, passando per Pang e Puzzle Bubble, per chi ha vissuto quegli anni non c’è che l’imbarazzo della scelta!