La raccolta di beni di prima necessità “dona la spesa”

Spazio alla solidarietà sabato 14 ottobre con “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità che Coop promuove in tutta Italia, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà.

Complessivamente in Sicilia “Dona la spesa” coinvolgerà oltre 60 punti vendita sparsi in sette province.

“Dona la spesa” è un progetto che Coop organizza in rete con le organizzazioni di volontariato del territorio. In Sicilia l’iniziativa è promossa da Coop Gruppo Radenza e dall’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, l’organizzazione alla quale aderiscono i consumatori che sottoscrivono la Coop Card. Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno degli specifici territori.

Sabato 14 ottobre, all’ingresso dei punti vendita, i volontari individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia.

L’iniziativa- ha dichiarato Danilo Radenza, amministratore delegato di Coop Gruppo Radenza- gode di tutto il nostro apprezzamento e sostegno poiché si concilia con la volontà del gruppo di fare business guardando sempre con grande attenzione, l’aspetto sociale dal quale non vogliamo né possiamo prescindere. Per questa ragione- ha concluso Danilo Radenza, un primo sentito grazie alle organizzazioni di volontariato e ad ASCC per il loro preziosissimo contributo che ci rende ancora più orgogliosi di far parte del mondo Coop.

“In un momento in cui la crisi economica, l’inflazione, gli aumenti dei costi di utenze e carburante colpiscono il potere d’acquisto di ciascuno di noi, Coop è vicina ai consumatori siciliani con scelte precise nell’ambito del trimestre antinflazione – dichiarano Sonia D’Arrigo e Agostino D’Amato dell’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli – Parallelamente la nostra associazione sente il bisogno di cooperare con le organizzazioni del volontariato per rispondere ai bisogni della comunità e per farlo siamo impegnati nel promuovere una iniziativa come quella di sabato che, grazie anche al prezioso impegno dei volontari, rafforzerà l’azione degli enti del terzo settore che nei territori supportano concretamente le famiglie che versano nelle difficoltà maggiori”.