Da Acireale a Expo, la startup Ammu porta la vera granita a Roma e Milano

Roma, 4 giu. (Labitalia) - Ammu, giovane start up che da Milano, passando per Expo, ha portato a Roma i cannoli siciliani espressi, è pronta ora a deliziare i palati della capitale con un altro dolce siciliano: la tradizionale vera granita artigianale siciliana, servita con brioche e panna montata. A ogni assaggio ha il potere di riportare direttamente ad Acireale, dove si gusta la granita più buona del mondo. La granita di Ammu, infatti, è preparata come si usa in Sicilia, solo con frutta, zucchero e acqua, rigorosamente senza latte. Disponibile in diversi gusti - al limone, pistacchio, caffè, cioccolato, fragoline di bosco, mandorla, mandorla tostata e gelso - lavorata fino a farla diventare soffice e cremosa come solo i pasticcieri siciliani sanno fare. Ma le novità non finiscono qui: previsti, a rotazione, anche altri gusti e abbinamenti selezionati direttamente da Ammu. "Ammu vuole raccontare e far assaporare i veri prodotti siciliani. I nostri clienti pretendono di trovare da noi una Sicilia autentica per gusto e tradizione. Ogni stagione ha il suo sapore e il nostro obiettivo è farlo gustare. Oltre al cannolo siciliano, in estate proponiamo la granita siciliana. Io sono di Acireale, patria della granita. Puntiamo su questo prodotto per proporre qualcosa di veramente unico e rinfrescante. Siamo certi che il nostro pubblico romano saprà apprezzare la qualità del prodotto, basta un cucchiaino per sentirsi subito in vacanza", dichiara Stefano Massimino, imprenditore catanese e titolare Ammu. La storia di Ammu è breve ma intensa. Stefano Massimino, giovane imprenditore catanese, porta all'Expo di Milano- in Cascina Triulza - una selezione di prodotti siciliani (pesti, prodotti al pistacchio, miele dell'Etna, marmellate, oli e conserve) sotto l'insegna dell'e-commerce Inside Sicily. Su 400 aziende visitate, solo 12 sono state selezionate da Massimino per partecipare all'avventura dell'Esposizione universale. Nel frattempo, Massimino acquisisce da una nobile famiglia palermitana la ricetta del cannolo, migliorata e affinata nel corso di centinaia di anni con l'aggiunta di diverse guarnizioni per soddisfare tutti i gusti, e la propone ad Expo accanto ai prodotti tipici. In poco tempo si sparge la voce di questo cannolo siciliano espresso e tutti i giorni c'è una fila lunghissima per poterlo gustare. Indicato come il miglior cannolo in Expo, ne sono sati venduti oltre 130mila pezzi "con persone che tornavano di giorno in giorno - dice Stefano Massimino - a fare la fila per il nostro cannolo". L'inaspettato successo riscosso in Expo convince Stefano Massimino a portare il cannolo e la selezione di delizie siciliane a Milano, banco di prova e di lancio per imprese, idee e prodotti nel settore agroalimentare. L'8 marzo 2016 apre il primo temporary Ammu - Cannoli Espressi Siciliani - in corso Magenta e riscuote subito un grande successo. A maggio 2016 Ammu apre una postazione anche in corso Garibaldi 84 dove, oltre al cannolo, propone la classica granita fatta come ad Acireale, morbida e cremosa, ai gusti tipici dell'isola: caffè, cioccolato, mora di gelso, pistacchio, mandorla e limone. A settembre 2016 la postazione in corso Garibaldi diventa fissa con Ammu Cafè, aperto dalle 8 alle 24, dove vengono serviti la colazione alla siciliana alla mattina, nel corso della giornata cannoli, granite (in stagione) e altri dolcetti realizzati dalla pasticciera siciliana e la sera un aperitivo con degustazione a rotazione di prodotti siciliani, a partire dall'arancino di riso, alter ego salato del cannolo come vessillo gastronomico della Sicilia. Anche in corso Magenta lo shop Ammu si ingrandisce, trasferendosi in via definitiva al numero 32 con spazi sia per il cannolo sia per la selezione di prodotti siciliani e nel maggio 2017 ha luogo la terza apertura milanese, in corso di Porta Romana 44. E l'avventura continua con Ammu che, a inizio 2018, arriva a Roma in viale Libia 144 e, nel novembre 2018, duplica anche a Roma con il secondo locale di via Appia Nuova 448. Sempre nel 2018 Ammu inaugura l'ApeAmmu, un piccolo truck che porta i cannoli e le granite in selezionati eventi e manifestazioni.