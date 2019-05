Da John Cabot University “pieno sostegno a Ief”

Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - ?E' un grande onore per la John Cabot University poter ospitare la conferenza stampa della prima edizione dell'Italian Export Forum. Questa è una iniziativa importante che rientra pienamente nella mission della JCU, università americana in Italia dal 1972, da sempre dedicata allo sviluppo del dialogo e progresso internazionale e alla conoscenza e amicizia reciproca tra Italia e Stati Uniti". A dirlo oggi Franco Pavoncello, presidente della John Cabot University di Roma, in occasione della presentazione dell'Italian Export Forum che si terrà il 14 e 15 giugno a Piano di Sorrento (Napoli), con Sace Simest (Gruppo Cdp) in qualità di main partner tecnico. "Siamo lieti - ha affermato - di poter offrire ai promotori dell'Ief, le molteplici risorse umane della nostra università, e in special modo i nostri brillanti studenti, al fine di facilitare, se richiesto, il lavoro organizzativo e operativo della manifestazione. Ringrazio l'amico Lorenzo Zurino, per aver pensato a noi,e sono certo che questo sia l'inizio di un'importante collaborazione tra le due organizzazioni".