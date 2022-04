Controlli Polizia Municipale in piazza Federico di Svevia

Dopo le segnalazioni del presidente del comitato CataniaNostra Andrea Cardello, che ha raccolto le proteste dei residenti della zona, sono stati potenziati i controlli delle forze dell’ordine in piazza Federico di Svevia. “Una risposta assolutamente adeguata per ribadire che, uno dei più importanti luoghi turistici della città di Catania, non può finire in mano a bande di giovinastri che, in piena zona pedonale, sfrecciano a tutta velocità mettendo in pericolo l’incolumità della gente- afferma Cardello- desidero fare un plauso alla polizia municipale che hanno effettuato dei controlli mirati in questa parte di Catania. La questione fondamentale- prosegue Cardello- è che questi servizi di vigilanza non siano sporadici ma costanti e ricoprano l’arco dell’intera settimana specialmente la sera e nelle ore notturne. Da troppo tempo l’intera zona pedonale era stata trasformata in un circuito con tantissimi scooter”. Effettuati i controlli, si chiede adesso di attivare tutti gli iter necessari per rivalutare l’intera piazza Federico di Svevia. “Da tempo- conclude Cardello- sono in contatto con alcune associazioni del territorio per garantire la vigilanza di un’area a forte vocazione turistica e commerciale. Volontari che potrebbero dare una spinta in più verso la riqualificazione di questa parte di Catania”.