Defibrillatore istallato piazza Cavour

“Come III circoscrizione siamo entusiasti di questa iniziativa portata avanti dal comune di Catania e soprattutto dal presidente della commissione comunale alla Sanità Sara Pattinato. Un progetto, altamente lodevole, che ha permesso l’istallazione di defibrillatori in molte attività commerciali del capoluogo etneo”. Parole del presidente di “Borgo-Sanzio” Paolo Ferrara che aggiunge “dopo l’istallazione nella fiera di piazza Carlo Alberto, un nuovo defibrillatore è stato istallato nel chiosco di piazza Cavour, cuore del nostro territorio. A questo proposito desidero ringraziare il proprietario della suddetta attività commerciale per l’alto senso civico e la piena disponibilità dimostrata”. A completare il progetto il corso gratuito di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore promosso dalla Commissione consiliare Sanità e organizzato dall’associazione “La Forza di Christian” su iniziativa dei genitori di Christian, Elvira Salerno e Davide Blandini. Il corso è stato rivolto a tredici operatori commerciali di Catania, tra cui proprio quelli presenti in piazza Cavour, che hanno in custodia nei sei municipi i defibrillatori installati dal Comune.