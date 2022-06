Degrado via Sisto a “Borgo-Sanzio” a Catania

Auto abbandonate, vecchi materassi e spazzatura a volontà. Questo è tutto quello che si può trovare in via Sisto. Una situazione di estremo abbandono aggravata dal fatto che la strada si trova nei pressi della scuola “Cavour”. “Abbiamo ricevuto precise segnalazioni da parte di alcuni genitori- afferma il presidente del III municipio Paolo Ferrara – presto segnaleremo il problema a Palazzo degli Elefanti e, in piena sinergia con l’amministrazione comunale, vogliamo risolvere la questione. Da tempo lavoriamo per rendere il quartiere più a misura d’uomo”.

Via Sisto si trova a pochi passi da via Carbone, la strada resa pedonale nelle ultime settimane per i bambini e le famiglie del quartiere. “Bisogna attivare un progetto radicale che riqualifichi l’intera area- prosegue Ferrara- Catania è piena di discariche abusive che, pian piano, stanno venendo bonificate dal comune. Occorre proseguire in questa direzione e per farlo bisogna colpire gli incivili che trasformano le strade in una pattumiera. Serve, quindi, un sistema di videosorveglianza efficace che possa cogliere sul fatto chi scarica rifiuti ingombranti e non rispetta la differenziata”.