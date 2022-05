Furti tombini e Caditoie a Catania, il comitato Romolo Murri lancia l’allarme

Prosegue senza sosta nelle ultime settimane il saccheggio dei tombini e della caditoie a Catania. Dalle strade spariscono i chiusini con l’amministrazione comunale che segnala le voragini con le transenne. Una lunga scia di furti che sembra inarrestabile e che causa un danno incalcolabile all’intera comunità. Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede interventi al comune affinchè nell’immediato possa eliminare le buche con tombini in cemento. Opere che non hanno valore agli occhi dei ladri ma costituiscono una grande soluzione per impedire che chiunque possa farsi molto male finendo con l’auto o lo scooter sopra queste buche. Nel lungo periodo, invece, serve un’operazione con le forze dell’ordine istallando le telecamere nelle zone maggiormente a rischio. Il materiale Materiale ferroso, che letteralmente si volatilizza, crea un lungo elenco che non riguarda solo le strade secondarie ma anche quelle più trafficate come la zona del viale Rapisardi o piazza Santa Maria di Gesù.