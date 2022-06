Incendio in via Nuovalucello nel II municipio a Catania

“L’enorme incendio che ha colpito ieri la zona tra via Nuovalucello e via Matteo Ricci, in zona Canalicchio, rappresenta un segnale preoccupante di quello che ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi”. Queste le parole del consigliere del II municipio Andrea Cardello che aggiunge “già nelle precedenti settimane avevo lanciato l’allarme legato all’emergenza roghi nel nostro territorio. Una parte di Catania piena di aree abbandonate e di zone rurali”.

“Il totale immobilismo dell’amministrazione comunale, che non ha approntato un piano di lavoro in tempo utile, è sotto gli occhi di tutti. Fortunatamente le fiamme ieri in via Nuovalucello non hanno causato danni a persone o cose ma hanno provocato la paralisi del traffico in tutta la zona. Cosa si aspetta dunque ad intervenire? I vigili del fuoco non possono fare sempre la spola, da una parte all’altra della città, per spegnere roghi”. Tra le aree maggiormente a rischio di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio” c’è il viale Lainò, il viale Africa, via Anfuso, via Angelo Vasta e via Ruggero Albanese. A dichiararlo il Consigliere II Municipio Catania Andrea Cardello.